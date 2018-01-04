台股開漲33點奇力新併購美磊雙雙跳空飆漲停

台北股市今（ 4 ）日開盤漲 33.01 點，加權股價指數以 10834.58 點開出。各類股部分，早盤電子來到盤上、金融在盤下。指標股台積電在盤上、鴻海跌 0.85%、大立光則漲 0.7%，群創與友達漲 1.2% 以上。而奇力新昨日宣布併購美磊，奇力新與美磊今跳空漲停，奇力新母公司國巨也大漲 7%。

美股 2018 年第 2 個交易日，四大指數再創高，其中道瓊工業指數終場上漲 98.67 點，收 24922.68 點；那斯達克指數收高 58.63 點，漲幅 0.84% ，成為 7065.531 點；標準普爾 500 指數漲 17.25 點或 0.64% ，收在 2713.06 點，首次站上 2700 點大關收盤；費城半導體指數持續大漲 22.16 點，漲幅達 1.72% 至 1309.86 點。

台北股市昨（3）日終場漲 90 點，收在 10801 點，站上 10800 點大關，漲幅 0.85%，成交金額 1397 億元。台股今（ 4 ）日開盤漲 33.01 點，加權股價指數以 10834.58 點開出。各類股部分，早盤電子來到盤上、金融在盤下。其他，紡織、觀光、油電燃氣類股漲逾 1%。

個股部分，指標股台積電在盤上，來到 237.5 元附近。鴻海跌 0.85%，來到 93.2 元。大立光則漲 0.7%，來到 4175 元。南亞科強勢漲 1% 以上，來到 81.2 元。群創與友達也表現亮眼，漲 1.2% 以上。

而奇力新昨日宣布併購美磊 100% 股權，力拼全球前 3 大電感廠，今跳空漲停來到 111 元的價位，美磊也漲停來到 69.9 元，至於奇力新母公司國巨則大漲 7%。早盤量大上揚的個股還有耀華、華晶科、彩晶、合晶、宏碁等。

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