勞基法一年修兩次 監察院糾正行政院、勞動部

監察院今（3）日由監察委員陳慶財、方萬富、楊美鈴 3 人召開記者會，直指 105 年勞基法修法倉促，造成「勞資政三輸局面」，不到一年又再度修法，證明已對社會造成莫大負面衝擊，因此糾正行政院及勞動部。

陳慶財表示，105 年級 106 年勞基法修法草案內容，影響層面深廣，自應事前審慎評估，以減少社會各界爭議，但勞動部兩度將勞基法部分條文修正草案送交行政院審查時，竟僅有簡略文字概述，即輕率認定「推動實務上，對於企業用人而言，並不會有太大困難」，也沒有評估物價上漲之社會成本、對勞工及企業造成衝擊的程度，有欠周全。

陳慶財說，行政院審查勞基法部分條文修正草案過程中，竟無視勞動部在溝通不足且未基於專業提出完整評估報告下，以 7 天作業期程在 105 年 6 月 30 日，完成爭議性甚高的法案審查，施行後又被外界形容造成「勞資政三輸局面」，不到一年再度修法，足以證明倉促修法的結果，已對社會造成莫大負面衝擊，有重大疏失。

此外，根據中華民國統計資料網顯示，106 年 9 月工時較 105 年同月相比，工業和服務業增加 14.2 小時；106 年 1 至 9 月與 105 年同期相比，工業和服務業工時增加 0.25 小時，行政院原先縮減勞工工時目標早已落空。



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