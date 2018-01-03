【豐銀投顧】 睽違半年外資回流 持續看空口袋空空

從 2016 年的 2 月開始，外資便開始大量的買進台股，一直到去年的七月份開始，這股趨勢才有停歇的情況。但停歸停，外資只是由「大買」變成「不買」，充其量也不過是「小賣」，並不是「大賣」。但一般人總是會犯一種毛病，也就是「心之所想，眼之所見」的毛病，因為內心的心態已經偏空，所以看什麼都可以做偏空解讀。看到外資稍微賣一點點了，就以為可以「一葉知秋」的斷言外資即將撤退。但卻又無法解釋新台幣為何不貶反升的情況，這種情況我們這二年來看的還少嗎？從「政黨輪替就會崩盤」、「兩岸關係惡化」、「外資大買 T50 反一」、「英國脫歐」、「川普當選」、「A 股入摩排擠台股」… 再到最近的 2018 必定崩盤的種種言論，現在回頭一看，根本如過往雲煙，完全被多頭的趨勢淹沒了。但這二年來散戶似乎沒得到教訓，好像在台股的苦日子過久了，完全不相信黃金歲月要來了。到現在還在預期 2018 年必定崩盤，實在讓人無言。

沒錯，2018 年的不確定因素不少。聯準會要縮表、也要重啟升息之路。但這是大家都知道的事，就如同一檔股票如果有利多，而且利多大家都知道了，等利多真正實現時他還會漲嗎？聯準會要縮表、要升息。只是表示「貨幣政策」即將退場，但如果美國乃至於全球的景氣真的開始復甦了，那還需要貨幣政策嗎？資金自然會往有利的一方跑，不用各國央行降息，投資人自然就會把錢往股市裏投。這麼一來升息、縮表還有什麼好可怕的？外資已經有回流的跡象了，這是經過半年的沉潛之後首度回流，我們看多的股票也紛紛大漲，例如達運、亞翔、台虹、台積電、鴻海、大立光及其他小老鼠 168-937 的股票，未來行情不容易再出現這幾天這種乾乾淨淨的跳空紅棒，取而代之的將會是紅黑堆疊的橫盤走勢，投資人不妨留意個股的表現，忽視指數的空間，相信獲利應該不是一件難事。

豐銀投顧 李世新 分析師