【華冠投顧】 林驛銘:台股連五紅，價量齊揚，站上10800!

台北股市今日在電子與金融雙引擎帶動下，加權指數上漲 90 點，以 10801 作收，成交量 1399 億元，台股連五紅，價量齊揚，站上 10800 整數關卡!

台股 2018 年昨日開紅盤，今日多頭再接再厲，隨著新台幣續強升值，外資法人也同步持續做多，激勵台股連續第五天收紅。盤面焦點，權值股方面: 台積電 (2330) 跳空開高，聯發科 (2454)，南亞科(2408)，可成 (2474)，聯電(2303) 等待帶動半導體類向前衝，以及挾漲價題材的被動元件族群，國巨 (2327) 漲停再創新天價，華新科 (2492)，禾伸堂 (3026) 同步攀高漲停，還有一樣具漲價預期的矽晶圓股由環球晶 (6488) 領軍，合晶 (6182)，中美晶 (5483)，台勝科 (3532) 等同步上漲，整體電子指數上漲 1.09%。另外金融股玉山金 (2884)，國泰金(2882)，兆豐金(2886)，元大金(2885)，富邦今(2881) 等大型金控股也有不錯表現，類股指數漲 0.93%，也是推升大盤走揚的一大助力。

台股連五漲，指數今順利站上 10800 點整數大關，距離前波高點 10882 點近在咫尺了，成交量也同步放大創下去年 12 月以來新高，整體來看，外資的買盤乃左右台股接下來的表現，選股方向，結構仍是多空個股並存可留意 12 月營收表現亮眼的公司。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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