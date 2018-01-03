5G帶動IIoT高成長，邊緣運算商機大，凌華、研華、樺漢「錢」景亮

【財訊快報／王宜弘報導】5G 發展在 2018 年受矚目，相關基礎建設可望陸續開始啟動，成為催動工業物聯網 (IIoT) 發展的主要推手，凌華 (6166) 近年大舉瞄準邊緣運算伺服器商機佈局，將成為 IPC 族群主要受惠者；研華 (2395)、樺漢(6414) 也有相關產品線因應。DIGITMES Research 指出，5G 網路橫跨多元垂直應用市場，網路架構朝切片化、虛擬化演進已是新世代 5G 網路架構的發展方向，需藉由邊緣網路運算部以降低核心雲端網負荷。



凌華看好 5G 將成為 IIoT 市場成長引擎，加上切片化、虛擬化特性，客製化程度高，凌華董事長劉鈞近年花大筆資源進行邊緣運算商機的佈局，並收購英軟體商 PrismTech，以完整其相關軟硬體能力，更在 OCPT 組織中以其開發的 OpenSled 架構成為硬體規格制定者。



法人指出，凌華在邊緣運算商機中的佈局是 IPC 族群中最積極者，2010 年以來，其研發費用佔營收比重逐年提升，平均約在 13% 以上，遠高於研華的 9% 與樺漢的 3%，預料在 5G 之下的邊緣運算商機中受益最深，預估該公司去年營收破百億之後，今年將續增 15-20%。



研華因應 IIoT 商機，除了在 LoRa 體系之外耕耘廣域低功耗 (LPWA) 的區塊之外，同步發展霧運算 (Fog Computing) 架構下的邊緣運算伺服器市場；而樺漢董事長吳惠鋒本身就是前鴻海 (2317) 集團負責伺服器發展的 FG 次集團副總裁，對此一領域了解甚深，掌握度高。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』