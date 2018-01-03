新華社：若美國在貿易問題上一意孤行 中國可能採取反制措施

摘要：周三，新華社發表英文評論稱，美國政府在周二以國家安全問題為由拒絕了螞蟻金服與速匯金的合併，2018 年中美可能經歷一段坎坷的貿易之路。若在貿易問題上美國政府一意孤行，中國可能採取反制措施。

周三，針對「螞蟻金服收購速匯金失敗」一事，新華社發表英文評論稱，2018 年中美可能經歷一段坎坷的貿易之路。若在貿易問題上美國政府一意孤行，中國可能採取反制措施。

（圖片來自新華英文網站）

新華英文評論稱，因美國對中國投資與貿易的懷疑，中美兩國在 2018 年遭遇了坎坷的開端。

評論指出，美國政府在周二以國家安全問題為由拒絕了螞蟻金服與速匯金的合併，「由於兩國之間的貿易緊張局勢升級，一些中國企業在美國碰壁並不奇怪。」

新華英文稱，中國毫不猶豫地明確表示，並不尋求全球性的支配地位，拒絕國家之間、特別是中美之間的零和心態，合作是兩國唯一的正確選擇。

評論還強調，中美兩國在 2018 年可能經歷一段坎坷的貿易之路，若美國政府一意孤行，中國可能採取反制措施。

評論最後指出，若中美之間的懷疑和緊張情緒加劇，將給兩國人民造成高昂代價。維護兩國貿易關係穩定，需要以沉着和實用主義態度。

值得一提的是，對於「螞蟻金服收購速匯金失敗」一事，中國外交部發言人耿爽在周三的例行記者會上稱，希望美方能為中國企業提供公平且可預見的環境。

在未能獲得美國外商投資委員會（CFIUS）批准的情況下，速匯金（MoneyGram）與螞蟻金服同意放棄合併計劃。CFIUS 專門對可能影響美國國家安全的外商投資交易進行審查。

MoneyGram 在聲明中表示：「自從我們在近一年前首次宣布與螞蟻金服的交易以來，地緣政治環境發生了很大變化。儘管我們盡最大的努力與美國政府合作，但現在已經很清楚，CFIUS 不會批准這個合併。」

去年 1 月，螞蟻金服提出收購美國匯款公司速匯金，並承擔其 9.373 億美元的未償還債務，交易總額為 8.8 億美元。4 月，螞蟻金服提高報價，並最終以 12 億美元的價格擊敗競購方美國電子支付服務商 Euronet Worldwide，與速匯金達成交易協議。

去年 9 月，螞蟻金服計劃就收購速匯金第三次向美國監管部門提交申請。速匯金的全球匯款渠道可以對螞蟻金服形成幫助。在亞洲展開了一系列收購後，螞蟻金服便可構建一個跨境網路。

但是，包括共和黨參議員 Pat Roberts 和 Jerry Moran 在內的部分美國國會議員都曾致信兼任 CFIUS 主席的美國財政部長 Steven Mnuchin，表達對螞蟻金服收購速匯金的擔憂。

他們認為，此舉可能對美國國家安全構成威脅，包括軍方人員在內的美國公民資訊可能因此泄露。

『新聞來源／華爾街見聞』