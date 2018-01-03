鴻海愛心嘉年華2/11登場五月天、戴資穎現身？

鴻海集團愛心嘉年華今年預計在 2 月 11 日於南港展覽館登場，主持人將由張菲再度主持，據了解五月天、盧廣仲等當紅藝人都受邀演出，鴻海投資的夏普代言人世界羽球球后戴資穎也會現身。至於眾所矚目的眷屬獎摸彩，鴻海還未公開，不過鴻海今年營收旺，今年總獎金可望超越去年的 3000 萬元。

鴻海集團近年每年都會在過年前舉行愛心嘉年華，前年在台大體育館、去年則在南港展覽館，而今年則預計在 2 月 11 日，同樣在南港展覽館登場。目前鴻海仍對嘉年華內容保密到家，但據了解，此次主持人將再度由張菲主持，不僅五月天、盧廣仲都會演出，世界羽球球后戴資穎也會現身。

由於鴻海董事長郭台銘舉辦嘉年華除了希望慰勞員工與眷屬們外，也希望廣邀藝人讓大家有表演與賺年終的機會，因此盲人歌手李炳輝等表演人與團體可能將再次受邀參加演出。同時，永齡基金會也將與社福團體合作，規畫一系列的活動與大家同歡。

而鴻海去年嘉年華會主場在南港展覽館 4 樓，1 樓則首創鴻海創意館，裡頭有夏普博物館跨海來台展出，也結合亞太電信與旗下樂養健事業群的展覽，並開放一般民眾參觀，預計今年也將採取同樣形式。至於眾所矚目的眷屬獎摸彩，獎金額度與獎項還沒有公開，不過預期總獎金可望超越去年的 3000 萬元。

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