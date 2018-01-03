近10年首發，王道銀獲金管會核准募集REITs，發行總額31.5億元

【財訊快報／陳品親報導】王道銀行 (2897) 宣布，獲金管會核准募集不動產投資信託基金（REITs）「圓滿一號」，是台灣近 10 年來，首度核准募集的不動產投資信託基金，預計農曆年後募集完成掛牌上市，首年度平均報酬率有望達 3%。王道銀行表示，「圓滿一號」之標的為商用不動產，包含板橋板信銀行家大樓與台南 FOCUS 時尚流行館，基金發行總額為新台幣 31.5 億元，由王道銀行擔任受託機構、信義全球資產管理股份有限公司擔任不動產管理機構，現正募集資金。



不動產投資信託基金的主要收益來源為標的物之租金收入，以發行受益憑證的方式讓投資人以較少的金額投資不動產，投資人至證券公司辦理開戶後即可提出申請認購該基金，待未來完成募資並掛牌上市後，便可在證券集中市場自由買賣，交易方式與股票買賣相同。



截至去年 10 月底，國內共發行過 8 檔不動產投資信託基金，其中王道銀行主辦過 2 檔，具推行不動產投資信託基金的經驗。



王道銀企業金融事業執行長林一鋒表示，王道銀申請募集發行「圓滿一號」的目的，除提供資本市場另一種取得資金的管道，亦讓投資人能以較少的金額投資商用不動產。



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