【大昌投顧】盤前分析－台股昨日開高走高，新年開紅盤，延續反彈向上

◆盤勢分析

1. 台股昨日開高走高，新年開紅盤，延續反彈向上，惟量能未明顯放大，終場以上漲 67.87 點作收。短線上月、季線趨勢翻揚向上，重返季線支撐，並且回補空方缺口，多方格局強勁，不過前波高點要挑戰突破，仍需量能再擴大，才較有機會，籌碼面外資連四買，挹注台股動能，持續觀察外資動向。

2. 櫃買指數同步開紅盤，雖然相對漲幅有些收斂，但目前站在月、季線之上，相對強勢，留意後勢若能量價齊揚，未出現背離，中小型個股有機會表現。

3. 金融指數緩步墊高，且位於月線支撐之上，依舊是多方格局，後勢可持續追蹤。電子指數在權值股向上表態下，漲幅開始擴大，似乎有短底形成，依舊觀察權值股能否延續漲勢，而強勢族群有遊戲、光學鏡頭、分離式元件、背光板等。傳產類股則由鋼鐵、營建、航運等表現較佳。

4. 中華經濟研究院於 1/2 公布去年 12 月台灣製造業採購經理人指數（PMI）上升 0.8 至 58，已連續 22 個月呈現擴張（指數高於 50），不過未來則需留意匯率動向，是否影響廠商獲利表現。

5. 根據研調機構 Counterpoint Research 最新出爐的數據顯示，全球智慧機晶片 (SoC) 市場依舊是由霸主高通以 42% 的市佔率坐穩一哥，蘋果的 A 系列晶片則以 20% 的市佔率位居亞軍，至於聯發科 (2454) 則為第三名，市佔率為 14%。