【亞洲投顧】2018好的開始，成功攻上季線及10700整數心理關卡，！

◆盤勢分析

台股今日開高走高，10700 整數心理關卡成功站上，今日亦成功站上季線反壓，呈現上漲的格局，然而目前仍處於月線、季線死亡交叉的格局，而下檔亦有（五日線、十日線、月線、季線、半年線）的重重支撐；而從量能的角度來看，今天量能依然持續低彌，代表投資人觀望的氣氛亦較濃烈，今日的震幅只有 59 點之多。收了一根中紅 K，今天是 2018 年第一個交易日，指數創下了一個美麗的開始；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

今日盤面焦點: 台股今天類股呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是航運類股，漲幅達 3%，光電也漲逾 2%，電器電纜、建材營造、汽車、食品、通信網路、半導體也漲逾 1%，貿易百貨、其他類、電子通路、化學、金融、化學生醫、生醫、電腦設備、水泥、電子零組件、橡膠等也均收紅。

至於下跌類股則有觀光、玻陶、造紙、油電燃氣、塑膠、電機機械、紡織等。

電子三雄今天由台積電及大立光繼續扮演反攻指標，儘管新台幣又出現大幅升值，但是依然無法抵擋買盤湧入，其中台積電穩步朝季線邁進，大立光更是在中場就拉大漲幅，接連攻克 4100 元極 4200 元整數關卡。

不過鴻海則是陷入整理，在年前連續 3 天拉高後，股價在月線附近打底，終場小跌 0.2%。

航運類股因為調漲美洲航線報價，海運股長榮強攻漲停，成交量更爆衝到 13.7 萬張，創歷史新高，陽明、台航、新興、裕民、四維航、萬海、中航等漲幅也均超過 2%，航空股的長榮航、華航也均收紅。

印刷電路板及被動元件等次族群，則是呈現各股輪動，其中國巨在震盪之後尾盤力拼收紅，越峰、九豪亮燈漲停，智寶、立敦、聚鼎、奇力新、美磊、凱美也均收紅，華新科、光頡、金山電、大毅等則收黑。

劉良梅 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

