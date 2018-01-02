CES將登場 廠商秀AIoT技術、打造智慧駕駛艙

國際消費性電子展 CES 將於 9 日至 12 日登場，中磊將展出新世代 AIoT 及 LPWA 物聯網解決方案，包括具影像辨識之高階網路攝影機、多功能智慧物聯網閘道器等。另外，HTC VIVE 與光寶科也共襄盛舉，其中光寶科發揮集團多元涉獵包含汽車電子、智能監控、通訊模組、智能照明等領域，以一站式服務提供客戶於多元情境下的各種適切解決方案。

據研究機構 IDC 預估，2021 年全球物聯網支出金額將達 1.1 兆美元，2017 年至 2021 年複合成長率（CAGR）將達 14.4%。在數位匯流的市場趨勢下，各式物聯網應用更趨多元。中磊總經理王煒表示，公司長期致力於電信寬頻核心技術研發，此次於會展展出新世代物聯網解決方案，提供客戶以 IoT 為基礎、服務為導向的創新產品，要與客戶共創產業新價值。

中磊於此次會中將展出新世代 AIoT（AI 人工智慧 + IoT 物聯網）及 LPWA（Low Power Wide Area，低功耗廣域網路）物聯網解決方案，其中 AIoT 看好應用於智慧城市、智慧醫療、智慧家庭等領域，未來商機無限。至於 LPWA 解決方案，包括感測器、追蹤器、模組等，支援 NB-IoT 及 Cat-M1 技術，提高傳輸距離和電池續航力，可廣泛應用於智慧電表、資產定位、寵物追蹤、醫療照護、環境監測等。

另外，光寶科智能生活與應用事業群匯聚旗下各事業部最先進卓越的產品組合，運用擴增實境前沿技術，在城市模型中演示公司智慧城市解決方案如何有效排解城市痛點，同時也將打造一部獨一無二的智慧駕駛艙，內含 T-box V2X 車載資通訊、抬頭顯示器、ADAS（先進駕駛輔助系統）與車用無線充電等。

而 HTC VIVE 則選於美國拉斯維加斯 Wynn 飯店特設展區，向全球展示 HTC 深耕虛擬實境、擴增實境及繁榮壯大生態圈的成果，並預計於當地時間 1 月 8 日下午舉行全球記者會展示與開放體驗最新的 VIVE 內容。而去（2017）年 12 月初，HTC VIVE 才與 NOBEL MEDIA 共同發表，全球首款諾貝爾生理學或醫學獎虛擬實境體驗。觀眾可盡情探索並浸淫於人體的細胞結構與組織結構中，透過與其互動，了解生理時鐘的運作方式。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』