愛國投資人是幌子？黃國昌轟慶富：說好的50億在哪

慶富董事長陳慶男 2017 年底聲稱已和某名「愛國投資人」達成協議，對方承諾提供 100 億元資金幫慶富打造獵雷艦，更指其中 50 億元會在上月 31 日前到位，不過隨著 2018 年到來，50 億元仍不見蹤影。

時代力量立委黃國昌今 (2) 日大罵陳慶男「說好的 50 億在那裡呢？」更爆目前涉及弊案的人，全部都沒事，「這種結局，叫人如何不生氣。」

黃國昌在臉書怒轟陳慶男仗著「雄厚政商關係」，在擺爛上百億元的債讓國人承擔後，上個月繼續大放厥詞，說會有 50 億金援回台灣，結果 2017 年結束，「說好的 50 億在那裡呢？」說謊成性的陳慶男，再次自證詐騙本質。

黃國昌指出，不說償還各公股行庫上百億的爛帳，慶富集團連在前鎮加工出口區的大樓，是向經濟部承租的土地，都已積欠租金超過 4 個月，已經構成終止租約的事由，「經濟部，還不解約嗎？」

黃國昌說，尤其涉及弊案的人，全部都沒事，繼續悠哉悠哉，2017 年最後一天的金管會懲處一銀 1000 萬元、土銀 800 萬元、高銀 800 萬元，卻沒有高層被追究責任，也絕口不提「求償」二字，這樣的處理態度，再談什麼「公司治理」、「金融秩序」，都只是笑話，拉著當初幫忙喬的政客當擋箭牌，難怪到目前為止，陳慶男還老神在在，「這種結局，叫人如何不生氣。」

黃國昌最後大罵，指這種放任奸商拿印章搶銀行，還有高官幫忙打開金庫，被人發現後，大家裝傻打假球、交給納稅人買單，這種官商勾結，比當年李師科持槍搶銀行，還要可恥百倍以上，「這，才是台灣真正的國恥。」



『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』