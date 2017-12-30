〈2017大事回顧〉慶富案狠削9銀行205億元 公股行庫人事大地震

今年金融業不平靜，國防部「獵雷艦」得標廠商慶富造船，8 月驚傳以金融犯罪手法不實增貸，欺騙 9 大官股行庫聯貸 205 億元，由於牽涉國家重大建設，行政院成立小組進行行政調查，結果查出主辦行一銀有 5 大缺失，並先後撤換一銀董座蔡慶年、合庫董座廖燦昌和台企銀董座朱潤逢，引發外界譁然。

回顧慶富案發生始末，2014 年 11 月慶富為籌措國造獵雷艦案所需資金，與第一銀行、合作金庫銀行、華南銀行、臺灣中小企業銀行、臺灣銀行、土地銀行、彰化銀行、農業金庫與中國輸出入銀行等 9 家金融機構進行聯合貸款，其中一銀擔任主辦銀行，以 2% 以上的利率貸款 205 億元。

2015 年 10 月，慶富董事長陳慶男之子陳偉志接手擔任獵雷艦專案計畫主持人，重組該專案團隊，並於 2016 年 2 月 4 日簽約，這也是台灣近年少見規模超過 100 億的大型聯貸案。同年 5 月，專案前任執行長簡良鑑向高雄地檢署檢舉，指稱慶富為取得參與海軍獵雷艦的資格，不實將公司資本額從 5 億元增資到 30 億元。

在檢方調查下，意外發現慶富貸款抵押品只有獵雷艦案這紙合約，加上首艘獵雷艦位於義大利原廠建造、屬於國軍，並沒有實質抵押，而慶富董座陳慶男父子也在應訊時，坦承涉嫌假增資和詐貸情事。

由於慶富案涉及國家重大建設，行政院成立調查小組，並於 11 月宣布主辦行一銀在辦理聯貸案過程中有 5 大缺失，包括沒有確實評估慶富資金缺口及還款能力、未要求慶富提供增資計畫、貸放後沒有確實追蹤、未確認慶富是否依據國防部訂購軍品契約規定辦理、未查證相關交易真實性就撥款等。

然而，受到慶富案拖累，銀行團合計面臨 125 億元最大損失，衝擊公股行庫 11 月獲利大減。其中一銀為慶富案最大債權銀行，最大損失約 45.5 億元，合作金庫銀行、華南銀行、台企銀則面臨約 17 億元的損失，臺灣銀行、土地銀行損失約 12 億元、彰化銀行則最大損失 6 億元。

面對聯貸案缺失，行政院分別進行兩波人事異動，第一波無預警撤換第一金控、合庫金控與台企銀的董事長，分別由台北捷運公司董事長董瑞斌、中央存保公司董事長雷仲達和金融研訓院院長黃博怡轉任；第二波慶富案擔任臺銀總經理的蕭長瑞，被立委爆料涉及關說，也遭到解任。

值得關注的是，此波人事大風吹，新任人選的董座人選，都曾當過高雄銀行董事，外界揣測，民進黨藉由慶富案，提前換上自己人馬，以利掌控公股行庫資源。

目前慶富案，檢方仍持續偵辦中，最新消息傳出檢調約談一銀前董座蔡慶年，並以涉嫌圖利慶富及違反銀行法相關規定，對蔡慶年下達「出境留置」令。

今年慶富案爆發以來，金融業各個人心惶惶，有銀行高層坦言，國艦國造這類非專業性的貸款，一般民營銀行根本沒意願承作，泛公股銀行因有支持政策的壓力，所以沒有不參與聯貸的理由。

銀行高層認為，這次慶富案鬧得沸沸揚揚，外界將聯貸案違約責任怪罪在銀行身上，實在不公平，以後面對政府大型公共建設融資案，銀行考量風險，不再敢輕易參與融資，恐怕將阻礙政府政策上的推動。