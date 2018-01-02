2018全球智慧型手機產量估年增5% 為近年低點

展望 2018 年，全球智慧型手機產量如何？有調研機構認為，在既有智慧型手機市場需求動能弱化、下游手機品牌商銷售成本壓力受到上游零組件價格不斷攀升的影響，預估今年全球智慧型手機的生產成長率將只有 5%，總數來到 15.3 億支，為近年來低點。

市場研究機構 TrendForce 最新研究調查顯示，去（2017）年全球智慧型手機的生產成長動能主要來自於中國大陸電信商對 4G 的營運補貼政策帶動，以及大陸品牌積極主打新興市場加持。因此去年全球智慧型手機生產總數較 2016 年成長 6.5%，達 14.6 億支。

但 2018 年從不同區域的發展來看，大陸品牌雖然維持相對強勁動能，但手機市場已進入成長高原期，在缺乏創新題材下，預估在 2018 年將不復見過往動輒二位數以上的成長力道。相較之下，國際品牌的部分，受到蘋果 iPhone X 及其下一代旗艦機種的支撐下，2018 年有機會一掃 2015 年開始節節敗退之姿，達 3% 的微幅正成長。

從個別品牌來看，2017 年三星憑著中低階 J(Junior) 系列叫好又叫座的成績，彌補在大陸的表現失利，整體智慧型手機生產總量達 3.2 億支，年成長率達 3%。

由於三星智慧型手機長期在全球市場深耕，預估 2018 年智慧型手機生產總數仍穩站全球第一名寶座，但由於市場競爭激烈，高階有強敵蘋果，Android 陣營則有大陸各品牌環伺，使得三星面臨極大的壓力，在生產數量上預估將較 2017 年呈現 3% 的些微衰退。

至於蘋果 iPhone X 話題性十足，但受限創新技術的良率提升不易，2017 年總生產數量僅較 2016 年成長 3%。

然而，從供應鏈的訊息來看，2018 年新一代 iPhone 除了在既有的規格上如 Face ID、螢幕占比等持續優化外，也考慮增加 AMOLED 機種比重、提高記憶體容量規格。另外，為了迎合市場各階層的需求，蘋果也將於第二季推出第二代 SE 系列主打中階市場，預估 2018 年 iPhone 生產數量將持續擴大，年成長率上看 7.5%。

而大陸品牌，TrendForce 指出隨著大陸既有智慧型手機市場已逐漸飽和，不論是既有品牌、新創品牌不約而同開始轉向布建海外新興市場。

其中小米拓展印度、印尼等國，在 2017 年智慧型手機生產總量年成長率高達 76%。傳音控股集團旗下各品牌在新興國家的合計表現也非常亮眼。預估 2018 年小米以及傳音控股集團將延續此一態勢，繼續拓展海外市場，小米生產市占率更有望在 2018 年追平 OPPO、vivo 表現。

2017 年 OPPO 及 vivo 表現依舊不俗，智慧型手機生產總量分別較 2016 年成長 17.8% 及 19.5%，但由於兩者的行銷策略仍以國內銷售為大宗，加上旗下機種採用高規格配置不斷壓縮獲利空間，增添維繫高度成長難度，預估 2018 年生產總量將較 2017 年下修 10%。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』