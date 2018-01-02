【異動股】煤炭板塊表現強勢 潞安環能(601699-CN)超6%

午後，煤炭板塊表現強勢繼續走高，截止發稿，潞安環能(601699-CN)漲6.33%報12.10元，兖州煤業(600188-CN)漲6.13%報15.41元，陝西煤業(601225-CN)、平煤股份(601666-CN)漲超4%，陝西焦化(600740-CN)漲3.99%報10.16元，西山煤電(000983-CN)、恒源煤電(600971-CN)、蘭花科創(600123-CN)、陝西黑貓(601015-CN)等股均紛紛漲超3%。

消息面上，供給低于預期，未來進口量有望回升根據國家統計局發布的數據，根據國家統計局發布的數據，11月份，原煤産量29998萬噸，同比下降2.7%，增速由正轉負。1-11月份累計生産原煤量同比增長3.7%，增速較上個月收窄1.1個百分點。需求強勁，煤炭價格高位繼續上揚12月中旬以來，六大電廠日耗均在70萬噸/天的高位運行，明顯高于去年同期水平。機構認為，受市場風格切換影響，11月下旬以來，以上證50為代表的白馬股下跌4.9%，随着金融、消費類板塊的回調，市場開始更多關注到前期回調較多的周期性板塊，受市場風格切換的影響，以煤炭股為代表的周期性板塊有望再度走強。

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