【大行報告】瑞銀：光伏制造龍頭仍被低估 首選信義光能(00968-HK)

瑞銀發表研究報告指，去年内地光伏行業銷量大增、利潤率取得改善，盈利随之增長，符該行預期。展望今年，該行認為光伏需求範圍將受全産業鏈成本下降推動而進一步延伸，一線制造商基于自身不斷鞏固的技術及規模優勢可更好應對即將到來的光伏「平價上網」(Grid-Parity)，但從有關廠商估值低于其曆史均值來看，認為市場對該行業仍過度悲觀。

該行指出，至2020年底光伏發電成本有望進一步下降33%，至每千瓦時0.35元人民币，步入「平價上網」時代，成本下降主要來自耗電成本下降和矽片鑄錠(拉棒)及切片生産效率提升，而令上遊零件如多晶矽及矽片制造成本下降，新材料和新技術有助提升中遊如電池及組件轉換效率。

另受新興市場需求增長推動，瑞銀預計2018至2020年全球年光伏年需求將達112至136吉瓦，其中中國年光伏裝機容量至少保持在50瓦水平，主要受分布式發電需求驅動。雖市場憂慮今年新一輪産能擴張或緻供給過剩，但該行認為供需平衡不會打破，主要由于部分二、三線産能將被一線産能取代、需求格局不斷演變，高端新增産能將更受歡迎。

而在光伏産業鏈各環節中，瑞銀預計今年多晶矽和光伏玻璃將出現供需趨緊。光伏制造龍頭仍被低估，首選隆基股份(601012-CN)及信義光能(00968-HK)，兩者評級同為「買入」，并指目前A、H股與在美上市的中國一線光伏制造商估值仍低于曆史均值水平，主要由于市場對全球光伏需求前景和光伏制造商擴産計劃仍持懷疑態度，惟該行認為中國一線光伏制造商在技術方面不斷創新將令有關龍頭企業的全球領導地位得到鞏固，有助其將新增産能轉化為新的市場份額。

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