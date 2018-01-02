馬明哲：平安(601318-CN)(02318-HK)啟動總公益投入百億的「三村建設工程」

中國平安保險(集團)(601318-CN)(02318-HK)董事長馬明哲於2017年12月29日，向公司全體員工發表2018年元旦致辭。2018年是中國平安成立30周年，在致辭中，馬明哲提出，以公司成立三十周年為契機，中國平安將正式啟動總公益投入為100億元(人民幣.下同)的「三村建設工程」，面向「村官、村醫、村教」的三個方向，實施產業扶貧、健康扶貧、教育扶貧，助力中國新時代美好生活的實現和美麗鄉村的建設。

「村官」計劃——平安將為全國所有貧困地區的村幹部提供1,000億元免息貸款，將「輸血」扶貧轉變為「造血」扶貧，幫助貧困鄉村產業升級，實現根本性脫貧。

「村醫」計劃——平安將在貧困地區新建和升級1,000家鄉村診所，完善鄉村診所認證標準、醫療設施，改善診療條件。同時，將通過「平安好醫生」(中國醫療健康互聯網第一入口)等線上平台，為全國10,000名貧困偏遠地區的鄉村醫生，提供現場專項課程、遠端培訓和義務講座等，提升鄉村醫療服務能力，提高貧困地區農民健康水準。

「村教」計劃——平安將為全國1,000所貧困地區的鄉村小學提供圖書館和電教室等硬體設施，改善教學條件，積極組織支教活動。同時，將打造專門的村教扶貧互聯網平台，為全國10,000名貧困偏遠地區的鄉村教師，提供現場專項課程、遠端培訓和義務講座等，提升鄉村小學的教學和管理能力，提高貧困學生受教育水準。

在致辭中，馬明哲指出，目前「脫貧攻堅」是中國最大的民生工程，他號召中國平安170萬員工積極參與「三村建設工程」，為打贏扶貧攻堅戰而共同努力。馬明哲表示，三十而立的中國平安，將始終心懷感恩，在「金融+科技」戰略驅動下成就更輝煌的未來，在全球金融科技和醫療健康科技領域保持領先。

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