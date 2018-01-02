2018年手機功能玩什麼花樣？集邦這麼說...

全球市場研究機構 TrendForce 今 (2) 日發布最新研究調查顯示，2018 年智慧型手機的發展將持續以提升使用者感受為主，包含 18:9 全螢幕、雙鏡頭、前鏡頭搭載廣角鏡頭、導入 AI 人工智慧的應用等。

在生物辨識方面，受限於當前的技術門檻，除了 iPhone 將繼續採用 Face ID(人臉辨識) 外，其餘各大智慧型手機在 2018 上半年都將維持傳統電容式指紋辨識為主，預估搭載螢幕下指紋辨識或是 3D Sensing 的手機要到 2018 下半年才較具備大規模量產的能力。

此外，TrendForce 預估 2018 年全球智慧型手機的生產成長率只有 5%，總數為 15.3 億支。TrendForce 分析，2017 年全球智慧型手機的生產成長動能主要來自於中國電信商對 4G 的營運補貼政策帶動，以及中國品牌積極主打新興市場加持，帶動全球智慧型手機生產總數較 2016 年成長 6.5%，達 14.6 億支。

然而，2018 年從不同區域的發展來看，中國品牌雖然維持相對強勁的動能，但由於智慧型手機市場已進入成長高原期，在缺乏創新題材下，預估在 2018 年將不復見過往動輒二位數以上的成長力道。

相較之下，國際品牌的部分，受到蘋果 (AAPL-US)iPhone X 及其下一代旗艦機種的支撐下，2018 年有機會一掃 2015 年開始節節敗退之姿，達 3% 的微幅正成長。

TrendForce 指出展望 2018 年，考量既有智慧型手機市場需求動能弱化，下游手機品牌商銷售成本壓力受到上游零組件價格不斷攀升的影響，預估全球智慧型手機的生產成長率將只有 5%，總數來到 15.3 億支。

三星 Galaxy S8。(圖：AFP)

從個別品牌來看，由於三星智慧型手機長期在全球市場深耕，預估 2018 年智慧型手機生產總數仍穩站全球第一名寶座。

回顧 2017 年，三星憑著中低階 J(Junior) 系列叫好又叫座的成績，彌補在中國的表現失利，整體智慧型手機生產總量達 3.2 億支，年成長率達 3%。

但展望 2018 年，由於市場競爭激烈，高階有強敵蘋果，Android 陣營則有中國各品牌環伺，使得三星面臨極大的壓力，在生產數量上較 2017 年呈現 3% 的些微衰退。

蘋果 iPhone X。(圖：AFP)

而勁敵蘋果，其在 2017 年蘋果 iPhone X 話題性十足，但受限創新技術的良率提升不易，總生產數量僅較 2016 年成長 3%。

然而，從供應鏈的訊息來看，2018 年新一代 iPhone 除了在既有的規格上如 Face ID、螢幕占比等持續優化外，也考慮增加 AMOLED 機種比重、提高記憶體容量規格。

另外，為了迎合市場各階層的需求，蘋果也將於第二季推出第二代 SE 系列主打中階市場，預估 2018 年 iPhone 生產數量將持續擴大，年成長率上看 7.5%。