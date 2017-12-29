調查：蘋果占全球手機利潤比例下滑 華為等中國品牌竄起

全球智慧手機利潤，過去向來由蘋果及三星包辦，尤其蘋果占了最大宗。不過 Counterpoint Research 本周發布報告顯示，中國品牌正在蠶食這兩家品牌的利潤。

Counterpoint 報告指出，在三星與中國品牌強勁的表現下，第 3 季全球手機利潤年增 13%。最明顯的差別是蘋果，利潤占比由 85.9% 大跌至 25.9%。Counterpoint 認為，蘋果利潤份額的下降部分原因，在於舊款 iPhone 機型在銷量中比例較高，利潤較少。

第 3 季全球手機利潤占比（圖表取自 Counterpoint 新聞稿）

另一方面，去年第 3 季三星由於召回 Note 7 手機，未取得市場利潤。而今年的 Galaxy Note8，為三星獲得 26% 的智慧手機利潤占比。據分析，今年第 3 季三星每支手機的利潤為 31 美元。

蘋果每支手機的平均利潤，高達 151 美元，是三星的 5 倍，是中國手機利潤的 14 倍。Counterpoint 研究主管 Neil Shah 認為，在當前的假日期間，由於 256GB 版本的 iPhone X 熱度上升，有望提升蘋果的手機利潤。

最值得注意的挑戰者是中國品牌，華為、OPPO、vivo 在第 3 季合占總利潤的 12%，其中，華為出現較明顯的增幅，OPPO 及 vivo 的利潤占比小幅下滑，不過整體來說，中國品牌累計利潤合計首度超過 15 億美元。

Counterpoint 研究主管 Tarun Pathak 指出，中國品牌的成長，可歸功於供應鏈渠道的改善，以及向中高階手機的擴展。特別是華為成功地打入高階市場，人們願意支付溢價購買旗艦機種。