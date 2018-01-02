金穎生技今起展開上櫃前競拍 每股競拍底價29元

自主研發生產發酵類產品的金穎生技 (1796-TW)，將在 1 月以食品類股上櫃掛牌，今 (2) 日起受理競價拍賣作業，承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價為每股 29 元，並於 2 日起開始競價拍賣到 4 日結束， 1 月 8 日為開標日，並依競拍結果決定承銷價格，其競拍底價的 1.2 倍即 34.8 元為承銷價格的上限。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，金穎生技此次發行現金增資新股上櫃案，採競價拍賣者計有 1690 張，公開申購計有 522 張，競拍底價每股訂為 29 元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，而公開申購承銷價，以各得標單價格及其數量加權平均所得價格，以競拍底價 1.2 倍為承銷價格上限，並於 1 月 10 日開始公開申購。

金穎生技致力於成為國際級微生物發酵量產專家，為國內以及美國、中國、歐洲、日本等國際知名大廠提供專業發酵代工服務，並自行開發牛樟芝、納豆激酶、乳酸菌、酵素、多醣體、紅麴等產品。

金穎生技 1999 年成立以來即專注於各式微生物發酵之開發與量產，技術團隊具多年自主研發經驗，能在最短時間內將產能放大至 50 噸產量，並維持菌種活性與效能一致。去年 7 月與泰國國家科技發展局所管轄的國家遺傳工程與生物技術中心 (BIOTEC) 簽訂工業用生物性製品技術與市場合作備忘錄，即運用具優勢之微生物發酵量產專長，將產品應用領域從食品類延伸至工業酵素類。

金穎生技目前擁有 4 套 50 噸以上之發酵槽設備、提取純化、乾燥及製劑充填包裝廠等生產設備，提供客戶一條龍式服務，具國際級量產之經濟規模，可有效降低成本，增加產品競爭力。

金穎生技 2015 年營收 3.75 億元、2016 年營收 4.53 億元、2017 年前 3 季營收 2.75 億元，其中微生物及食藥用菇菌發酵類比重各為 75%、77% 及 79%，2015 年每股純益 2.26 元，2016 年每股純益 3.79 元，去年前 3 季每股純益為 1.02 元。