大摩唱衰之後... 三星Q4獲利預估再被2機構下調

據《彭博社》報導，先是大摩唱衰，接著又有 2 家金融機構分析師，下調 (Samsung Electronics Co.)(005930-KR) 第 4 季盈利預估，導致市場對這家南韓科技龍頭公司的信心，有所動搖。

HI Investment & Securities Co. 於 12 月 20 日公佈的研究報告，將三星第 4 季盈利預估自 16.5 兆韓元，下調 4.8% 至 15.7 兆韓元 (約 145 億美元) 。

與此同時， Korea Investment Holdings Co. 分析師也於同日公佈報告將該數字下調 7.8% 。而在過去 4 週，據《彭博社》統計已有 6 家機構砍低三星的盈利預估。

消息一出，三星股價下滑 2.4% 至 9 月以來新低，今年累計增幅削減至 38% 。該公司股價 2017 年 11 月曾觸及新高。

漲勢減弱：三星股價 11 月觸及新高以來下滑 13% 。圖片來源：《彭博資訊》

事實上數週前，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師也為調降台積電 (2330-TW) 與三星股價評級的理由「辯護」，特別是在投資人強烈反彈之下。

「大摩」分析師 Shawn Kim 表示，將三星目標價與評級砍低，主要是因為對南韓科技巨頭的估值、獲利增長與記憶體晶片的循環週期存有疑慮。