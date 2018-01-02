花旗：滬深300指數2018年有望升19%

花旗銀行看好2018年中國股票市場，預期MSCI中國指數升20.9%至108點；滬深300指數升19.1%至4800點；恒生國企指數升15.3%至13500點。然而恒生指數則跌1.4%至29500點，美國標普500指數則微升4.7%至2800點。

花旗銀行財富管理業務投資策略及組合管理部主管黃栢寧在今日(2日)記者會上表示，中國股市2018年表現，預期中資股每胳盈利或增長16%；早前市場對人民幣貶值、資金外流、經濟硬著陸等情況過於憂慮，這些問題已明顯改善。因此中資股估值可望提高，預測市盈率或由現時約13倍，有機會提升至14.2倍。

港股展望，他預期中國資金流入港股日益增加，南向資金或為港帶來支持；預期2018年恒指每股盈利或按年增長14%，為2010年以來最快增長。2018年年底恒指預測水平為29500點，該行看好香港銀行股和澳門博彩股，分別受惠於加息環境，以及成功拓展中場高級客戶市場。

美股展望，減稅法案或令2018-2022年間國內生產總值增長，累計額外增長1.5個百分點。聯邦預算赤字和債務或會相應增加。預期下調企業稅率21%，可能會令企業每股盈利增加8美元。花旗將2018年標普500指數的目標水平，由原來預測的2675點，上調至2800點，道瓊斯工業平均指數預測為25000點。

貨幣市場方面，花旗看淡2018年美元，即使美元經濟持續復蘇，但歐洲、日本和新興市場經濟從後趕上。以往美元上升周期為5-6年，下跌周期約10年，花旗認為現時美元或正處於熊市周期，料未來6-12個月，美匯指數相對主流貨幣或仍有5%貶值空間。未來6-12個月兌甌人元或貶值至1.24美元；但兌人民幣至6.59元，資金外流中國的情況持續，或利淡人民幣後市。

文：周燕芬

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