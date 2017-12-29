人民幣2017年高調收尾 全年升值6.72%創九年來最大漲幅

路透上海/北京12月29日電，與年初的悲觀情緒形成巨大反差，人民幣兌美元即期CNY=CFXS今年最終高調收尾，2017年最後一個交易日大幅收漲228點至6.5120元，與中間價一並刷新逾三個半月新高；全年則累計升值6.72%，創下九年來最大年度漲幅。

離岸人民幣即期午後亦大漲近200點升至6.5129元，創9月11日以來新高。

交易員指出，去年底的基數很低，加上今年美元未如預期般強勢，推高人民幣匯價的全年上漲幅度；另一方面，臨近元旦，市場流動性不佳，加大雙邊點差，波動性亦較平日更高。最近人民幣漲幅遠高於美元指數整體跌幅，估計元旦後會人民幣會有所回調。

“年底流動性比較差，加上這兩天美元也是明顯調整，人民幣這個反應也算正常。”一外資行交易員稱。

今年按中間價計算的人民幣累計升幅超6%，一改過去三年連跌走勢，並創出九年來最大年度升幅；交易員稱，應理性看待年度表現，如果放到較長時間跨度看，人民幣彈性越來越高，逐漸向成熟市場貨幣靠近。

交易員預計，跨年之後個人5萬美元每年的無理由購匯額度重新恢覆對市場的影響非常有限，而2月有農歷春節長假，3月將召開“兩會”，人民幣一季度表現最大的不確定在美元會否反彈。

中國央行第四季度例會稱，要實施好穩健中性的貨幣政策，切實管住貨幣供給總閘門；綜合運用多種貨幣政策工具，保持貨幣信貸及社會融資規模合理增長；深化利率和匯率市場化改革，守住不發生系統性金融風險的底線。

全球匯市方面，美元兌一籃子貨幣周五在一個月低位附近徘徊，澳元和加元等大宗商品相關貨幣則因能源和金屬價格走高而觸及兩個月高位。美元指數持平於92.602，隔夜曾下滑0.4%至11月27日以來最低位92.573。

以下為今日在岸市場人民幣兌美元CNY=CFXS收盤價、中間價，以及離岸市場人民幣的主要報價：

在岸市場人民幣兌美元 今日 上日 升貶

即期成交價格 6.512 6.5348 0.35%

中間價 6.5342 6.5412 0.11%

成交額 99.45億美元 150.64億美元

日內波動幅度(pips) 275 日低6.5325 日高6.505

今年以來升貶幅度 6.72%

2005年匯改以來升貶幅度 27.10%

一年期美元/人民幣掉期 990

離岸人民幣市場 今日 上日

CNH即期 6.5139 6.5321

一年期NDF 6.6565 6.6768

中國外匯交易中心今日更新的16點人民幣兌美元參考匯率為為6.5116元；人民幣兌歐元、日圓和英鎊的參考匯率分別為7.7833元、5.7805元和8.7732元。

中國央行2015年8月11日完善人民幣兌美元匯率中間價報價，並一次性貶值近2%，同年12月引入參考“收盤價+一籃子貨幣匯率”的中間價形成機制。中國外匯交易中心2016年1月起每日公布12次人民幣兌美元參考價，同年8月底新增每日公布兩次人民幣兌歐元、日圓和英鎊參考價。

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