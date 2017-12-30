2017年終總結：標普2013年來最佳 美元2003年來最差

2017年，標普創2013年來最佳表現，而美元創下2003年來最差表現。

不過美國三大股指2017年最後一個交易日收跌。2017年全年，美元跌10%創2003年以來最差年度表現，倫銅倫鋁漲超30%，期金漲超11%，美油漲超12%。

股市

納指連漲六年，創1980年以來最長連漲年數。

標普500指數收跌13.90點，跌幅0.52%，報2673.64點。道瓊斯工業平均指數收跌118.29點，跌幅0.48%，報24719.22點。納斯達克綜合指數收跌46.77點，跌幅0.67%，報6903.39點。

本周，標普500指數累跌0.3%，道指累跌0.1%，納指累跌0.8%。12月份，標普500指數累漲1.0%，道指累漲1.9%，納指累漲0.4%。

第四季度，標普500指數累漲6.1%，道指累漲10.3%，納指累漲6.3%。2017年全年，標普500指數累漲19.4%，道指累漲25.1%，納指累漲28.2%，三大股指均創2013年以來最大年度漲幅。

歐股2017年全年漲幅將近8%，創2013年以來最佳年度表現。

富時泛歐績優300指數收跌0.09%，報1529.57點。歐洲STOXX 600指數收跌0.09%，報389.18點，2017年全年漲7.68%。

德國DAX 30指數收跌0.48%，報12917.64點，2017年全年漲12.51%。法國CAC 40指數收跌0.50%，報5312.56點，2017年全年漲9.26%。英國富時100指數收漲0.85%，報7687.77點，創收盤紀錄新高，2017年全年漲7.63%。

商品

WTI 2月原油期貨收漲0.58美元，漲幅0.97%，報60.42美元/桶，為最近兩年半以來首次收於60美元/桶整數位心理關口上方，2017年累計漲幅超過12%。

布倫特3月原油期貨收漲0.71美元，漲幅1.07%，報66.87美元/桶。

2017年，COMEX黃金期貨漲11.8%，報1309.3美元/盎司，創2010年以來最大年度漲幅。

COMEX白銀期貨漲5%，報17.15美元/盎司，為連續第二年上漲。

倫鋁倫銅2017年漲超30%，供需面形勢改善使得倫敦基礎金屬市場全年表現不俗。

LME期銅收跌0.6%，報7247美元/噸，但2017年全年漲31%、並徘徊於周四（12月28日）所創將近四年來高位7312.50美元/噸附近。LME期鋁收跌0.7%，報2268美元/噸，但2017年全年漲34%，一度刷新將近五年來盤中高位至2290.50美元/噸。

LME期鋅收漲0.5%，報3319美元/噸，2017年全年漲29%、延續2016年漲60%的表現。LME期鉛收跌1.5%，報2487.5美元/噸，但2017年全年漲23%，創2009年以來最大年度漲幅。

LME期鎳收漲3.3%，報12760美元/噸，使得2017年全年漲幅擴大至27%。LME期錫收漲0.5%，報20025美元/噸，但2017年全年累跌5%。

外匯

美元指數周五下跌0.4%。2017年，美元指數下跌近10%，為G10貨幣中表現最差的貨幣。相比之下，歐元周五上漲0.6%，至1.2015，為G10貨幣中表現最好的貨幣，全年上漲14%。

在岸人民幣兌美元（CNY）北京時間23:30收報6.5069元，較周四夜盤收盤漲264點，2016年最後一個交易日夜盤收報6.9467元；全天成交量106.01億美元，較周四縮水50.4億美元。全年，在岸人民幣累計升值超過4000點。

債市

美國10年期基準國債價格上漲7/32，其收益率則跌至2.409%。30年期美債價格上漲11/32，其收益率則跌至2.741%。

兩年期美債價格上漲2/32，其收益率則跌至1.887%，連續兩個交易日脫離2008年10月14日（當天高位1.9508%）以來最高位1.9251%。五年期美債價格上漲4/32，其收益率則跌至2.210%。

本文來自華爾街見聞

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