〈2018搶先看〉生技股拚起死回生 關鍵在新藥廠能否取得FDA藥證

生技業因為之前的新藥廠基亞 (3176-TW) 及浩鼎 (4174-TW) 解盲失敗，導致股價在飆高之後紛紛重挫，也讓投資人受傷慘重，法人指出，新藥還是生技業的領頭指標，能不能重新贏回投資人的信心，還是要看有沒有廠商可再成功做出新藥。

法人指出，儘管政府規劃在台灣西部從北到南設立不少生技園區，但是光有硬體設備並不足以讓生技業就能產出新藥，尤其當市場對生技產業已經缺乏信心之際，所謂從哪裡跌倒就要從哪裡爬起來，因此新藥發展，更是重點中的重點。

法人表示，就目前來看，還是以愛滋病新藥廠中裕 (4147-TW) 最有機會拿到美國 FDA 新藥藥證，但是原本預期 2018 年初就有機會拿到，但是又遇到 FDA 延長審查時間 3 個月，因此預料實際取得藥證的時間將延到 2018 年第 2 季。

市場也看好另一家新藥廠藥華藥 (6446-TW) ，其 P1101 有機會拿到新藥藥證，不過藥華藥原本也計畫在 2018 年 3 月底將全部完整資料提送 EMA 進行審核，後來又改為在 2018 年 5 月再一次送交完整資料。市場仍看好，藥華藥仍有極高機會拿到藥證。

法人表示，新藥開發時間極長，至少 10-15 年起跳，且成功機率不高，尤其第三期臨床花費極高，以台灣生技公司規模，很難獨自完成，因此很多公司都是在完成二期臨床後，尋求合作夥伴進行三期臨床，營運模式改為收取授權金及產品銷售分潤，但是如果能有第一家廠商成功完成新藥開發，並取得藥證，至少可以證明，台灣新藥並非全是空口說白話，也才能重拾投資人信心。