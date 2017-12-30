〈2017大事回顧〉台股史上最長萬點行情 你有搭上車嗎？

台股今 (2017) 年站上萬點超越了 1989 年台股在 12682 時寫下的 65 個交易日站上萬點紀錄，成為史上最長的萬點行情，最高一度走到 10882 點，今年更首度以萬點封關，創下 156 天紀錄，續航向 2018 年。

台股此波攻上萬點首見於 5 月 11 日，當天指數以 10001 點報收，之後便在萬點上下浮沉一段時間，直到 5 月 23 日指數以 10007 點收盤以來，萬點就站得相當穩妥，在 8 月 22 日當天，平了連續 65 個交易日站上萬點的紀錄；10 日 11 日則寫下連續 100 個交易日上萬點的紀錄；並在 11 月 22 日，創下 10882 高點，改寫 27 年新高，雖然台股在年底出現結帳行情而回檔修正，但是仍站穩萬點、紀錄繼續保持。

台股 5 月下旬攻上萬點至今，曾經歷 7 次明顯拉回，分別是：6 月中旬高盛出具報告看衰 FAAMG(臉書 Facebook、蘋果 Apple、亞馬遜 Amazon、微軟 Microsoft 和谷歌 Google)；6 月下旬川普醫改法案受阻；8 月中旬北韓揚言攻擊關島；9 月中下旬蘋果 iPhone8 預購熱潮不如預期，蘋概股獲利了結賣壓殺出；11 月上旬「川席會」登場；12 月 6 日的蘋概股遭降評、亞股全倒雙雙拖累；12 月下旬則出現結帳行情。但是即便經歷這 7 次修正，台股還是死守萬點。

2017 年封關最終收在 10642 點，讓總市值從 27 兆元增至 31.8 兆元，創下歷史紀錄，照理說平均每位投資者至少資產增值了 148 萬元，但為什麼小股民依舊無感？

這次史上最長的萬點行情，到底有什麼不同？首先是參與者不同，27 年前台股的 12682 點行情，是全民瘋股票創造的史上最大行情，那個時候，大家常常掛在嘴邊的是「台灣錢淹腳目」，太多的錢追逐有限的股票，造成股票全面飆漲的景象。

對照這次史上最長的萬點行情，主要推升主力來自外資貢獻，號子裡只有小貓兩三隻，本土投資人幾乎作壁上觀。

上次的萬點行情由內資發動，台股全面皆漲，這次由外資推動，與其說台股本次萬點靠「一顆蘋果」的蘋概股所撐起，更可以說是外資瞄準產業前景，由基本面主導，也就是說，外資看好這些年有競爭力的企業，大力加碼，股價自然一直往前挺進。

進一步而言，台股除了靠「一顆蘋果」，在智能化時代，不論是物聯網或人工智慧，半導體是 AI 的心臟，所有演算法和深度學習都必須透過晶片，而雲端、大數據必須透過鏡頭來判讀，光學鏡頭就是 AI 的眼睛，台灣有十分完整的半導體及光學產業聚落，台積電代表半導體，大立光代表光學產業，成了台股兩張王牌，即便明年 iPhone 新機可能無法有亮點，但是接下來的 AI 人工智慧新趨勢，預期還是少不了半導體與光學產業。

面對 2018 年，美國貨幣政策正常化、美朝危機白熱化與中國影子銀行債務等風險浮現，台股多頭行情是否得以延續？第一金投信指出，全球經濟向上成長趨勢不變，將嘉惠以出口為導向的台灣，因此對台股後市審慎樂觀看待，建議投資人採取「定期定額、逢回加碼」策略，分批布局台股基金。

第一金小型精選基金經理人葉信良表示，2018 年全球經濟向上成長趨勢不變，將嘉惠以出口為導向的台灣，各外資研究機構預估，台灣全年 GDP 年長率可達 2.5%；企業獲利亦穩步增長，預估 2018 年上市櫃公司獲利可達 2.09 兆元，年增率 4.2%，為股市提供有力支撐。加上，台股企業明年現金股利總金額上看 1.2 兆元，可望為股市帶來更多資金活水。

葉信良強調，按照明年獲利預估計算，台股目前本益比約 16 倍多，低於過去幾次萬點行情的水準，投資人不用擔心泡沫化的問題，預料多頭仍將碎步前行，明年有機會呈現「先蹲後跳」走勢。