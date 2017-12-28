台灣注定輸南韓？文在寅2018年進入人均國民收入3萬美元

鉅亨網新聞中心 2017年12月28號18點28分

新浪財經今 (28) 日援引韓聯社報導，南韓總統文在寅 27 日主持國民經濟咨詢會議暨擴大經濟長官會議，發表 2018 年經濟政策綱要，宣布南韓 2018 年進入人均國民總收入 (購買力平價)3 萬美元時代。3 萬美元被視為躋身發達國家之列的重要標準。文在寅政府將通過實現以就業和收入驅動的創新增長和公正的分配，致力於提升全體國民的生活質量。

台灣行政院主計處統計，台灣 2016 年人均實際國民總收入（GNI）約為 2 萬 3250 美元，今年預估將增加至 2 萬 4607 美元。

報導指出，南韓 2016 年人均實際國民總收入為 2 萬 7561 美元 (約台幣 82 萬 490 元)，鑒於 2017 年第三季實際國民總收入環比增長 2.4%，明年人均收入突破 3 萬美元 (約台幣 89 萬) 幾成定局。

據國際貨幣基金組織數據，截至去年 10 月，列入統計的 190 個國家中僅有 27 國人均國民總收入超過 3 萬美元，其中人口超千萬的僅有 10 國。

但據經合組織（OECD）評測，南韓的生活質量排名由 2012 年的第 24 跌至今年的第 29。南韓財政部認為，南韓實際生活質量仍停留在 1 萬美元收入線的水平。

據報導，南韓政府將通過打提前量的積極財政支出，從根本上破解全球最嚴重的低生育率、老年貧困、婦女就業難等結構性難題，切實改善生活質量，建設以人為本的經濟。

具體舉措有於明年第一季度提前落實史上最多的就業預算，擴大公共機構招聘規模，推出面向中小企業的青年就業保障服務，向為休育兒假女員工留職的中小企業提供稅收優惠，上調最低時薪 16.6%，縮小大企業與中小企業、男女以及正式工與臨時工之間的工資差距，提升崗位質量，促進社會階層流動，減輕居住等生計負擔。