兩位新面孔即將獲得FOMC投票權 聯準會貨幣政策何去何從？

摘要：明年，聯準會的兩位新面孔將獲得 FOMC 的投票權。其中一位是麥肯錫高管 Thomas Barkin，他將於 1 月 1 日起出任聯準會 (Fed) 里士滿分行主席。另一位南加州大學教授 Raphael W. Bostic。他已於今年 6 月出任 Fed 亞特蘭大分行主席。目前，Barkin 對貨幣政策的看法鮮為人知。而 Bostic 此前曾表示，升息速度取決於未來的經濟數據表現。

明年，聯準會的兩位新面孔將獲得 FOMC 的投票權。

其中一位是麥肯錫高管 Thomas Barkin，他將於 1 月 1 日起出任里士滿聯儲主席。另一位是歐巴馬任總統期間曾任美國住房和城市發展部助理部長的南加州大學教授 Raphael W. Bostic。他已經於今年 6 月出任亞特蘭大聯儲主席。

Barkin 在哈佛大學讀的經濟學本科，並擁有哈佛大學商業和法律研究生學位，但他對貨幣政策的看法鮮為人知。

前 Fed 里士滿分行主席 Jeffrey Lacker 曾經是聯準會內部最為鷹派的代表人物之一。不過他已於今年 4 月宣布辭職，提前了約半年時間，因他在 2012 年洩漏了聯準會政策考量相關資訊。

Barkin 現任麥肯錫首席風險官，已在麥肯錫工作 30 年。2009 年至 2015 年他曾擔任首席財務官。根據該公司網站，在加入麥肯錫之前，Barkin 曾在 First Boston Corp 和波士頓諮詢集團工作。

而 Fed 亞特蘭大分行主席 Bostic 此前曾表示，支持聯準會本月升息的決定。

Bostic 此前表示，升息速度取決於未來的經濟數據表現。

「可能是三次，可能是兩次，也可能是四次，」Bostic 說。「一定程度上取決於反應的強度和力度、市場收緊的程度、以及通膨上升速度。」

Bostic 在斯坦福大學獲得經濟學博士學位之後在 1995 年加入了聯準會，擔任理事會經濟學家一職，專門研究房地產政策。2001 年，他在美國加州大學政策、規劃與發展學院擔任教授職位，研究政府房產政策的作用與影響。2009 年他還曾在住房和城市發展部擔任過負責研究政策制定的助理部長，幫助過美國前總統歐巴馬應對房產泡沫。

『新聞來源／華爾街見聞』