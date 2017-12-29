盤前小叮嚀／美股再創新高台股封關拚6線齊紅

美國股市今（ 2017 ）年倒數第 2 個交易日，4 大指數全面收紅，道瓊工業指數並再創歷史新高，收在 24837.51 點。至於國內金融市場，在外資提前歸隊下，昨日呈現股匯齊揚局面，台股今（29）日將力拚 6 線齊紅的完美封關。

年終來臨，美國股市在封關前氣勢如虹，道瓊工業指數終場上漲 63.21 點或 0.26% ，收在 24837.51 點，再度改寫歷史新高紀錄；那斯達克指數漲 10.82 點，漲幅 0.16% ，成為 6950.16 點；標準普爾 500 指數收高 4.92 點或 0.18% ，報 2687.54 點；費城半導體指數上漲 2.86 點，漲幅 0.23% 至 1266.22 點。

至於台北股市，昨日外資連 2 日買超，蘋果 3 王回神上攻，終場以上漲 80.97 點作收，漲幅 0.77% ，指數 10567.64 點，成交值 1044.21 億元。在外資提前歸隊下，連 2 日買超台股，今日將力拚 6 線齊紅的完美封關。

亞洲主要股市部分，日經指數開漲 43 點，漲幅 0.19% ；南韓股市已封關休市。

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