立院明本會期最後一次院會 金融監理沙盒可望完成三讀

金融科技發展與創新實驗條例草案（監理沙盒法案）今 (28) 日進行朝野協商，金管會依據民進黨團建議，新修草案內容，其中，除了民進黨立院黨團總召柯建銘最在意的洗錢防治相關條文之外，也將實驗期延長限制改為最多一次、每次不超過 6 個月，亦即無修法需求的創新實驗，時間最多不超過 3 年。不過，由於各界在審查委員會組成條文尚未達共識，此案預計將於明（29）日院會中進行表決，力拚明天完成三讀程序。

國民黨籍立委許毓仁今天也與多名金融科技產業業者舉行記者會，呼籲明天順利完成三讀程序。他說，亞洲鄰近國家如新加坡、泰國、香港甚至澳洲，都將金融科技當成是國家重要發展競爭策略之一，台灣沒時間再等，如果明天無法三讀，後果非常巨大。

新版草案內容中，還增加申請創新實驗計畫需要繳交的文件內容，必須說明洗錢及資恐風險評估，以及降低風險的措施；另外要求實驗申請人對參與者提供風險說明，如果沒有，則可依據消保法申請賠償；並且，原實驗期間可排除相關機關（構）的法規，修改為不得排除洗錢防制法和資恐防制法。

除此之外，新版本也對實驗期長做了重大修改。舊版本創新實驗申請時長以 1 年為上限，每次最多延長 6 個月；含最初申請實驗時間和延長時間，總計最多 3 年。而新版本中，改為延長以 1 次為限，最多一樣 6 個月，總計 18 個月；除非實驗內容涉及應修法的情況，才可以多延長幾次，時常總計不能超過 3 年。

金管會新版草案也將審查會議成員「專家與學者比例不得少於會議成員總額 1/2」刪除，改在說明處訂為「專家與學者比例原則上不得少於會議成員總額 1/3，並不得超過會議成員總額 1/2」，明顯調高審查會議成員的官員比例，這也成為朝野今日協商時的最大爭議點。

國民黨立委曾銘宗表示，制定沙盒草案的用意就是要鼓勵創新，若專家學者在審查會中不能超過 1/2，此立法即使三讀，意義也不大。

不過民進黨立院黨團總召柯建銘認為，基於責任政治概念，此案涉及龐大公共利益，因此認為政府官員在審查會中仍應維持多數，但專家學者保障至少維持 1/3 的數目即可。

由於朝野在此項條文未能達成共識，最終立法院長蘇嘉全裁示，除兩條未能達成共識的條文待明日院會表決處理外，其餘均照協商內容通過。也就是說，金融監理沙盒草案在明天本會期最後一次院會表決後，即可完成三讀。