〈2018投資雷達〉LED產業市況優今年 Mini LED與VCSEL新應用商機吸睛

LED 族群今年下半年以來，在 Mini LED 等新技術產品應用題材加持下，一掃先前黯淡，重回市場投資人的懷抱。展望明年，LED 廠除積極調整產品組合，朝高值化產品發展外，也多相繼投入 Mini LED 與 VCSEL 等新技術應用領域，看好明年產業市況將優於今年。

談及整體 LED 產業，晶粒廠晶電 (2448-TW) 指出，《聯合國水俁公約》明令各國自 2020 年起，禁止生產與進出口各種含水銀的製品，含水銀的省電燈泡將逐漸被 LED 燈泡取代，預期明年 LED 照明需求看增，另外，明年將有導入背光與顯示屏的 Mini LED 應用出現，未來 2 年至 3 年內，需求也可望持續成長。

LED 一貫廠隆達 (3698-TW) 則認為，明年 LED 市場兩大應用範圍將為背光與照明市場，明年照明需求可望持續成長，但一般商用照明價格已跌至趨底狀態，價格很難再向上拉升，整體產值成長幅度看來不大，不過，照明仍有些特殊應用具成長空間，如戶外高功率元件模組應用與建築照明；而背光由於數量趨近飽和，將呈現緩步下滑狀態。

談到明年營運展望，晶電不諱言表示，明年有機會也有挑戰，挑戰是同業擴產，較為傳統的藍光 LED 等低階照明產品，恐受中國業者擴產影響而有壓，需要更低的價格成本，才能與其競爭，營運將相對今年辛苦。

不過，機會也伴隨挑戰而來，晶電指出，明年諸如高階照明、燈絲型燈泡及工業用照明，這類較具差異化、且產品組合相對較佳的產品，市場機會看佳。

以策略佈局來說，晶電表示，明年沒有大規模擴產壓力，將持續調整產品組合並研發新產品，今年談論火熱的 Mini LED 應用產品，有機會在明年上半年推出；至於 VCSEL 部分，晶電本來就有做 4 吋代工，明年 4 吋業務可望有所成長，6 吋則將成為明年晶電佈局的新機會，明年預期將優於今年，會是相當不錯的一年。

與晶電佈局相似，隆達也同樣搭上 Mini LED 應用，應用產品預計於明年下半年推出，隆達表示，LED 廠商近來大多開始朝高附加價值產品發展，現有的 LED 要提升技術競爭力，另一方面則要開發新技術，Mini LED 就是追求新技術下所誕生的產物，除 Mini LED 外，VCSEL 產品目前正與客戶合作開發中，預計明年上半年將有應用產品推出。