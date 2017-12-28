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【亞洲投顧】股期龍哥 盤後分析
※來源：亞洲投顧

◆盤勢分析

正式止跌，展開反彈

今天大盤量增上漲，站穩 10497 點正式止跌，展開反彈行情，量增上漲有機會挑戰 10665 點，不過一直提醒大家整體盤勢還是屬於空方，因此不要太過積極操作，有做到的朋友，受傷程度應該較低。現階段觀察最後支撐 10408 點不可以再跌破，再跌破容易回測 10257 點。

龍哥一直提醒大家，現在還是控管風險，千萬不要太過積極加碼股票，操作就是按照規劃，例如，大盤止跌的時候佈局 2367 燿華，持續強勢創高，遇到創高賣壓，獲利放口袋之後再找佈局機會；上周佈局 3026 禾伸堂，現買現賺漲停，分批獲利放口袋，控制風險之後再佈局新主力股，不過現階段還是要顧好持股，控制好持股比例，控制風險。

今天外資期貨多單增加 2501 口，自營商期貨空單減少 565 口，外資選擇權中性偏多佈局，自營商選擇權偏空佈局，外資期貨多單持續增加，自營商選擇權短線偏空，大盤正式止跌，籌碼普通，要留意震盪整理。
 
將風險控制好之後，可以等待盤勢止穩再增加持股，或是反向放空操作股票，不過要先分清楚個股的多空格局，多方格局的個股當然可以留意佈局，不過盤勢偏空，不要太過積極佈局；空方格局的個股當然可以反向放空操作，推薦的股票一檔接著一檔創高，不知道該如何調整持股的朋友，加入龍哥簡單操盤的行列，一起迎接未來的行情。

【籌碼穩定的主力股】

2367 燿華，2353 宏碁，5392 應華，8039 台虹

【籌碼穩定的被動元件】

3026 禾伸堂，5469 瀚宇博，1815 富喬，2375 智寶，6449 鈺邦

【籌碼穩定的傳產股】

1312 國喬，1305 華夏，1907 永豐餘，2014 中鴻

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10418 點偏多操作，跌破 10408 點出場；空方操作者大盤帶量跌破 10408 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍哥)  分析師
以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

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