【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

果然台灣 50 低檔背離連彈 2 天，帶動指數上揚

大頭小底，需用量攻克！

【盤勢分析】

美股震盪，台股連漲兩天，日 KD 黃金交叉，但又遇套牢頭部？後續怎麼看？要留意甚麼？相關解說可搜尋 YOUTUBE 及 FB【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日日 KD 黃金交叉，指數上漲 80.97 點！本波反彈低至高 255 點，前天大跌 100 點，昨反彈 64.76 點，今再漲 80.97 點，短線仍市震盪區間盤！加權週線：週 KD 死亡交叉開口又稍微收斂 (明天確認)，而明也同步收月線留意月 KD，宜避開做頭及炒作個股！

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向上，所以指數大漲，但盤中指數逼近高點，而台指 (01) 沒跟上，有期現貨背離之嫌，代表追多意願不強！而個股方面：明年漲價題材旺季股仍可可壓回作多(如：矽晶圓、MOSFET、磊晶圓、生技、報價調漲的傳產)，而作頭個股及沒本質個股拉高漲不動後可佈建空單！

【後續作法】

昨日融資餘額再度小減，有利反彈格局，但成交量跟不上，還無法化解上面的賣壓！多頭危機仍未解除！多頭三劍客：大立光 (昨破低，今大漲 235 元，收 4040，明收週線，留意週線的下影線長度，而其餘相關族群如【手機族群】【光學】將會出現連動走勢)，台積電 (+1 收 226，半年線持續向上)，鴻海（+2.1 收 94.3，還原權息後準備回測大跳空缺口，若融資不退，準備破低)！產品透明度特高的【矽晶圓】：6488 環球晶 (拉尾盤 + 16.5 元收 4040 元)，5483 中美晶 (+0.6 收 77)，6182 合晶 (+0.8 收 42.15)、3532 台勝科 (+8.2 收 94.7)，這類族群長線仍看好，但短線個股需依技術分析，高出低進！【電動車概念股】：4739 康普、4721 美琪瑪、3003 健和興、3484 崧騰、1536 和大、6282 康舒、6235 華孚、3665 貿聯 5243 乙盛！可留意中國新能源汽車免徵購置稅後續消息，【電競遊戲股】：2377 微星、2376 技嘉、3540 曜越、6591 動力、6180 橘子、3546 宇峻，這族群明年 1 月會有新題材，震盪可開始留意！【磊晶圓】：3707 漢磊 (+0.2)，3016 嘉晶 (+0.75)，此族群可留意法人籌碼，【生技】1565 精華 (挑戰股后，漲 1 元，盤中高 1010 收 983)、6554 中美冠科 (合併題材，連 6 根漲停後今小漲 0.4 收 69.5)、6452 康友 (+4.5)、8436 大江 (+4)、4107 邦特 (+1.4)、1323 永裕 (包材 - 0.35)、8341 日友 (+4)、8406 金可 (+7.5)、1707 葡萄王、4139 馬光、4735 豪展、4137 麗豐、3205 佰研、4148 全宇、8279 生展、4162 智擎、4147 中裕、4174 浩鼎，此族群量能較少，防守點要設好！【銅價概念股】：2009 第一銅 (+7.69%)、1608 華榮、1605 華新、1609 大亞，可留意明日的延續性！而今日指數漲個股表現較弱勢的個股有：3189 景碩、5349 先豐、3059 華晶科、3264 欣銓、2367 燿華 5351 鈺創 4939 亞電 5392 應華，這些個股明日須迅速彈升，否則會較不利後勢！