【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

(6120 達運亮燈漲停板、8039 台虹又再創新高啦。)

今天大盤在大立光的大漲 235 元的帶動之下，再加上外資摩台結算明顯是要拉高結算的狀況之下，今天的大盤的表現始終蠻強勁。終場大盤上漲 80 點，以 10567 點做收，量能為 1044 億元。

重點持股報告。

(1902 台紙、2022 聚亨) 股價蓄勢待發，續抱。

(4939 亞電) 股價一路上漲，我們也在相對高檔先獲利放口袋一半持股，另一半股價目前還在系統內，續抱即可。

(6591 動力 - KY) 今日強勢股。

(1710 東聯) 繼昨天的激情上漲之後，今天東聯再接再厲、再創近期的收盤新高囉，太棒了。

(1907 永豐餘) 今天股價再創波段新高啦，早盤還小翻黑給大家上車，尾盤又拉上去囉，感謝。

(8039 台虹) 超幸福的，台虹已經連續七天，天天都在創新高，今天盤中又大漲了超過半根的漲停板。藉由系統找到對的股票，操作跟獲利就是這麼輕鬆，我們的獲利就讓它自然延續下去吧。

(6120 達運) 禮拜一帶領會員進場佈局的股票，一直到今天禮拜四，大家也都有充足的時間可以進場佈局。而在整理幾天之後，股價始終都守在系統之內，我們當然就是安心的一路續抱即可。結果今天的達運很爭氣的，直接往上展開攻擊，並豪邁的鎖住漲停板，還鎖住了 11523 張，又將我們的成本和獲利拉開了，實在是太棒了。我們的獲利好股，就是一檔接一檔阿，開心。

(6456GIS、3019 亞光)(空) 目前只是反彈，不用擔心，續抱。

操作依舊跟隨 (關鍵 K 系統)，不預設任何立場，一切紀律化操作即可。

該買的買、該賣的賣、該抱的抱。維持資金靈活，避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。

跟緊老師、跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 4939 亞電、1710 東聯、2022 聚亨、6120 達運、8039 台虹、1902 台紙、1907 永豐餘、6591 動力 - KY。)

(今日空方關鍵 K 系統股票: 6456 GIS、3019 亞光。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)