【華冠投顧】丞唐講股：外資回補 台股反彈 -何丞唐 分析師

台北股市今日在三王包括 2330 台積電、2317 鴻海、3008 大立光回穩上漲之下，帶動指數上攻，終場加權指數上漲 80 點或 0.77%，收在 10567 點，成交量能為 1047 億元，收復月線、半年線，至 10500 點。

盤面上，2330 台積電上漲 0.45%，為 226 元，2317 鴻海上漲 2.28%，為 94.3 元，3008 大立光上漲 6.18%，收在 4040 元，2448 晶電上漲 4.17%，為 45 元，6153 嘉聯益上漲 5.73%，為 40.65 元，2455 全新上漲 4.24%，為 95.9 元，8478 東哥遊小跌 0.5%，為 78.6 元，6533 晶心科上漲 5.58%，為 132.5 元。

外資上周於台股賣超 67 億元，大盤震盪。本周見外資逐步回補，期貨未平倉餘額仍達 4.8 萬口，在年底假期之際，交投相對清淡，法人作帳行情未見顯明。但類股之間仍見良性輪動。近期外資回補族群集中在傳產，包括台塑集團、金融等，顯示資金仍在台股，若電子全面回神，大盤上攻仍可期，後市不必過份看淡。

※以上內容由華冠投顧 何丞唐 分析師 整理提供，

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