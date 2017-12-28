搶救人口 國發會訂移民專法加速引進技術人才

國內可工作人口高峰已過，今 (2017) 年起逐年減少。為了補足產業界最缺少的中階技術人才，國發會主委陳美伶今 ( 28 ) 日宣布，將研擬移民專法，政策方向預計農曆年後出爐，將取代現行以管制為目的的入出國移民法。

此外，陳美伶透露，外國專業人員延攬以及雇用辦法預計春節前施行，目前正與 1 位國外知名人士積極接洽，希望法律一通過即可來台，注入強心針。

行政院長賴清德於年終記者會中宣示，將推動生生不息政策搶救國內逐年下滑的工作人口。國發會主委陳美伶今日宣布，因應台灣少子化及高齡化衍生的人力缺口，將針對引進外國技術人才來台另訂移民法，建構友善的移民環境，吸引國際人才來台工作。

陳美伶指出，現行入出國及移民法以確保國安為目的，管制性質濃厚，未來新的移民法則以彈性、放寬為宗旨，將盤點台灣未來重點發展產業以及所需人力背景制訂友善法規。據了解，鬆綁對象包括投資移民、專業人才以及僑外生。

陳美伶強調，我國工作年齡人口已開始縮減，預估 2030 年將續降至 1,516 萬人，考量目前中階技術人員，如工業及生產技術員、機械設備操作等職類別存在明顯短缺現象，將通盤檢討現行移民相關法規，研擬新移民法，取代現行入出國移民法。

陳美伶強調，新法將不會再鬆綁藍領外勞，目的是要補足國內技職教育消失後缺少的技術人才，因此未來不排除針對薪資、學歷以及證照等設計認定門檻，初步規畫不會對鬆綁人數進行總量管制，預計農曆年後陸續公布政策方向。

陳美伶並透露，外國專業人員延攬以及雇用辦法預計春節前施行，國發會正在接洽 1 位「可令人眼睛一亮」的外國人士來台，以持外國就業金卡方式至國內企業任職，作為新法上路的強心針。

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