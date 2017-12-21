〈國發會年終記者會〉明年進入高齡社會 陳美伶：長照制度上路迫切

國發會主委陳美伶今 (21) 日分析台灣人口現況指出，今年 2 月起 65 歲以上老人人口數，已超過 0-14 歲幼年人口，老人人口比重將達 13.9%，2018 年將超過 14%，台灣已進入高齡社會，因此，長照制度上路迫切。

陳美伶指出，國發會正視人口結構變化，啟動育人攬才及移民政策等專案會議，解決少子化與高齡化對國家競爭力造成的影響。

陳美伶表示，2024 年台灣人口將達最高峰 2374 萬人，但 2054 年將跌破 2000 萬人，2060 年台灣人口可能只有 1860 萬人，15-64 歲工作人口在 2015 年達高峰後開始下降，今年前 11 月新生兒僅 17.1 萬人，較去年 20.8 萬人低，為歷史上次低，對新生兒減少的人口結構變化應該事前要有預知，而要做一些努力。

她強調，台灣到目前為止可工作人口，稱為紅利人口，在達到高峰後也開始往下降，這是值得注意的訊息，國發會要有前瞻視野，看待未來 20 、30 年的台灣狀況，現在應該要做什麼事情，就要努力去做，不是像仙女棒馬上有成果，有一些要開始進行研究調查，並再做規畫。

陳美伶說，為從國家整體發展角度，討論人口結構變遷面臨的課題，務實並即時解決台灣人口、人才問題，行政院長賴清德分別在 11 月 21 日及 12 月 12 日召開 2 次「育人攬才及移民政策專案會議」，未來並將持續定期召開，針對生育、養育、培育、留用、延攬及移民等議題進行討論，形成決策，目的在人口政策的規劃與推動上發揮最大量能。