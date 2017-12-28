〈上銀攻日有成〉打入多家供應鏈 明年可望成第二大工具機零組件供應商

日本產業環境封閉，上銀 (2049-TW) 過去花了十幾年也打不進去，但近來日本市場關鍵零組件缺料情況嚴重，成為上銀攻日本市場的好時機，上銀今年已陸續打入多家日本廠供應鏈中，隨著需求成長，加上產品品質穩定，明年供應日本客戶產品比重將逐步增加，可望持續朝日本第二大工具機關鍵零組件供應商目標邁進。

上銀今年下半年陸續接獲日本半導體後段製程設備廠與四大車廠訂單，近日更成為 YAMAHA 主要供應商，明年可望如董事長卓永財所言，躋身成為日本第二大工具機關鍵零組件供應商。

早在 4 年前，上銀就被日本車廠 TOYOTA 列為 2 家合格供應商之一，但 4 年來並沒有明顯的採購量，不過今年下半年開始，由於日本缺料問題嚴重，包括 HONDA、SUZUKI、Nissan 等車廠陸續向上銀下單，TOYOTA 更緊急尋求支援，此外日本半導體後段製程設備廠也由於相同原因，開始使用上銀產品。

卓永財表示，過去日本廠只用日本貨，產業環境封閉，上銀花 10 幾年都打不進供應鏈，但產業從今年第 3 季起陸續產生變化，在客戶需求強勁的前提下，上銀策略性支援數個日本客戶，成效漸顯；此外在日本名古屋機械展上也有所斬獲，許多日本中大型相關企業負責人因此陸續來台，洽談合作事宜。

卓永財認為，上銀日本市場營收比重雖可逐步增加，產品仍供不應求，因此還是得視不同市場給予配額，但為滿足訂單需求，將持續擴充產能，近 2 年神戶新廠就會啟動投產，就近服務當地顧客，盼能在明年挑戰日本滾珠螺桿第二大供應商，雖然還是需要辛苦打拼，不過，「目前看來相當有機會」。

雖然過去幾年產業不景氣，上銀營運未能大幅成長，但近 4、5 年上銀著手進行整地與設備準備等工作，產能擴充陸續在去年完成，剛好趕上今年這波暢旺需求，擴產成效逐漸開花結果。