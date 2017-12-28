晶華搶日本客源 全日空商務艙餐點採用冠軍牛肉麵

晶華 (2707-TW) 為深化經營日本客群，自 2014 年與全日空 ANA 聯手推出台日航線商務艙套餐後，台北晶華酒店今 (28) 日宣布，明年起館內冠軍牛肉麵以及晶華軒的經典菜色將端上飛機，成為機上餐點之一，分別於 1 月、4 月、7 月、10 月 在 ANA 從台北出發前往日本東京的商務艙中提供。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，晶華長期著墨日本市場，日客的比例維持在 40% 左右，是館內最大客源，因此，透過與 ANA 全日空合作，不僅發揚台灣美食，也可藉由機上餐點觸及更多商務艙旅客，藉此推廣晶華品牌。

晶華牛肉麵於 2012 年獲得「第八屆台北國際牛肉麵節」冠軍，除了館內販售，已在信義微風開出館外第一家店，晶華說明，信義區有不少自助旅客，可藉由館外分店接觸更多港澳星馬的自住行旅客，並透過冷凍熟食禮盒進駐多家超市。

牛肉麵一向是來台旅客必吃的國民美食之一，在晶華牛肉麵做出口碑、甚至獲得 CNN 美食評論家肯定後，國賓 (2704-TW) 日前也宣布將台北國賓館內川菜廳的隱藏版美食川味牛肉麵開發為冷凍包裝，搶攻周邊餐飲商機。

台北國賓同樣以日客為主要客源，商品在國內部分超市和線上購物上架販售，成為外籍旅客購買的另一項伴手禮之一。