新產品PSA配向膜助陣，達興Q4淨利拼逾1.4億元，全年EPS約5元

【財訊快報／巫彩蓮報導】受惠大陸新建 8.5 代線以上大世代面板產線，顯示器材料需求增加，新產品 PSA 配向膜 PI 出貨成長帶動下，達興 (5234) 自結 10、11 月稅前盈餘分別為 6247 萬元、5 千萬元，已達 1.2 億元水準，接近第三季稅後盈餘 1.3 億元，法人推估第四季稅後盈餘約 1.4 億元，每股盈餘 1.54 元，創下單季新高水位，全年每股盈餘 5 元，亦為歷年新高。

達興今年新產品為 PSA 配向膜 PI、彩色光阻、OLED 有機介電絕緣層、OLED 用高耐熱 / 高透明 PI 基板等，以住 Nissan Chemical、JSR 兩家日商為 PSA 配向膜 PI 兩大供應商，達興所開發配向膜 PI 月產能 5-6 噸，明年伴隨大陸面板客戶產能，產能將倍增。



另外，PI 關鍵原料 CBDA(環丁烷二酸酐單體) 具有自製能力也外銷到日本，PSA 配向膜 PI、OLED 用 PI 軟性顯示基材等新產品量產，提高顯示器材料獲利，除了顯示器、綠能材料應用領域之外，亦針對大陸市場研發半導體封裝材料、綠能鋰電池負極材料，成為明年營運動能所在。



目前達興主要客戶仍為友達 (2409) 占了 7 成，大陸面板廠持續大幅擴充產能，全球市占率提升，產品外銷比重由今年第一季 14.5%，攀升到第三季 19.6%。



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