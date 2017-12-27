第2季已觸底 房仲看好2018成交量挑戰30萬棟

中信房屋副總經理劉天仁 27 日表示，房市在今（2017）年第 2 季已經觸底，交易量比去年來得多，顯示已逐漸擺脫谷底的低迷氣氛，狗年房市應會比今年「旺」，2018 年交易量可望成長 5-10%，買賣移轉棟數預估在 27.9 萬戶到 29.3 萬戶，有機會挑戰 30 萬棟。

中信房屋 27 日公布 2017 年第 4 季宅指數，民眾的經濟感受綜合指數與購屋意願綜合指數均較上季增加，不動產也已連續 5 季超越現金，穩坐抗跌保值第一名。

調查顯示，「2 年內有購屋計畫」的受訪者較上季增加 4.7 個百分點，預計購屋價位也較上季的 952 萬元增加，來到 1001 萬元，預計自備款金額平均為 403 萬元，也較上季的 370 萬元增加，其中，台北市的預計購屋價位來到 1577 萬元，較上季大增了 206 萬元。

劉天仁表示，宅指數的調查顯示，在政經情勢動盪的狀況下，民眾仍然認可不動產是抗跌保值的首選，並且對增加購屋預算及自備款有心理準備，同時，2 年內有購屋計畫的比例也增加，且買賣移轉棟數的表現也遠比去年好，再加上 2018 年底有縣市長選舉，預期將有活絡地方發展與產業的利多出爐，2018 房市可預見「春燕來了」。

劉天仁指出，2017 年 1 至 11 月的買賣移轉棟數為 24 萬 955 戶， 12 月預估為 2 萬 5320 戶，加總之後，已經超過 2016 年全年的 24.5 萬戶，房市第 2 季已觸底明確，這些數據都在說明房市已逐漸擺脫谷底的低迷氣氛，但仍需要一段時間的盤整才能完成築底，推估在 2018 年有機會挑戰 30 萬棟，2018 年的房地產市場仍是量增、價疲的局面。

台經院景氣預測中心主任孫明德則指出，明年房市有好的消息也有壞的消息，內需會因為加薪，不管是軍公教或基本工資調漲，或是今年獲利好而加薪，都有利於房地產市場熱絡，大家的購屋意願會比較高，但美國已經開始升息，將會帶動全世界資金的流動，資金成本會提高，這對房地產是不利的因素，因此明年可說是好壞參半的一年。



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