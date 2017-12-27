【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

中紅Ｋ攻不上 10500 整數心理關卡，五日線、十日線、月線亦未攻克！

台股今日開低走高，10500 整數心理關卡挑戰沒有成功，和昨天對比，今日呈現反彈的格局，然而目前仍處於月線、季線死亡交叉的格局，且目前上檔面臨重重的壓力（五日線、十日線、月線、季線、半年線）；而從量能的角度來看，今天量能依然持續低彌，一來，外資逢耶? 節休假，二來代表投資人觀望的氣氛亦較濃烈，今日的震幅有 77 點之多。收了一根中紅 K，行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

◆今日盤面焦點:

台股今天類股呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是造紙類股，漲幅達 4.4%，油電然氣上漲逾 3%，塑膠、玻陶也漲逾 2%，電器電纜、鋼鐵、紡纖、觀光、其他電子漲幅也超過 1%，化學生醫、金融、通信網路、電腦設備、食品、其他類、航運、資訊服務、汽車、電子通路、橡膠、電機機械、貿易百貨、建材營造等也均收紅。

至於下跌類股則有生醫、半導體、水泥及光電類股。

至於原物料族群則是資金買盤標的，而且類股包括電子及傳產，像是被動元件、MOSFET、塑化、鋼鐵、造紙等均見到資金湧入。

被動元件因為漲價題材由 MLCC 蔓延到晶片電阻，其中龍頭廠國巨宣布先行暫緩接單，市場預期將調漲報價，推升股價直逼 350 元大關，也帶動大毅、立敦、光頡、智寶及凱美亮燈漲停，其他包括禾伸堂、奇力新、金山電、立隆電、鈞寶、美磊、佳邦、天揚也漲逾 1%。

傳產族群則由台塑四寶的台塑化大漲 4% 帶動，台化、台塑及南亞也漲逾 1%，二線廠的國喬及台達化更是亮燈漲停，其他包括台苯、台聚、亞聚、中石化、聯成、華夏等也漲逾 2%。