【豐銀投顧】跌悲漲喜，投資人累不累？

◆盤勢分析

美股昨天晚上小漲小跌，但是科技類股表現仍然不佳，尤其是費城半導體指數持續走弱，其中應材、超微、英特爾以及美光的重挫都預告著明年的半導體產業展望可能是比市場預期相對保守，在科技權值股中蘋果股價昨天的向下跳空破月線之後，也讓月線開始下彎走弱，再更值得留意的就是特斯拉，經過幾個交易日的回檔之後，特斯拉股價又開始回到前波低點附近，若是接下來特斯拉再破低點，按大波段跌幅滿足的計算來看，股價將會到 250 美元附近。

這幾天以來比特幣重挫的新聞引起熱門的討論，但討論的內容不外是未來該不該低接？有的人該怎麼辦？之類的話題，筆者在這的看法卻不是如此，比特幣的大漲其實反應一個市場現象，就是請加 @ozo5468n 資金仍然是過剩，而在全球的股市、債市都在相對高檔的時候，錢自然會去找個商品宣洩，剛好比特幣是個新的科技應用，所以各方資金蜂湧而至，造成比特幣上漲，而當市場利率開始反應資金緊縮時，比特幣當然就是直接跳水真空，再加上流動性風險就發生了比特幣踩踏事件，雖然這個重挫無法影響金融市場，然而卻是個警訊，什麼的警訊？就是資金緊縮後即將會發生的價值修正，接續前段，在資金緊縮的過程裡，特斯拉將有可能發生泡沫化危機，除每季都在賠錢、訂單難以交貨之外，明年帳上現金即將用完這件事就足以讓特斯拉股價打回原形，當特斯拉出現價值修正後，恐怕真正的連坐效應才剛要發生。

現在在操作策略以及選股上將會建議往低基期的族群進行佈局，台北股市當中以生技族群最被市場低估，另外，在人民幣升值的概念下，以人民幣為主要結算貨幣的台股將是受惠的其中潛力股，包括：聯強、藍天、統一以及中租 - KY 等，都是有機會因為人民幣在本季的大升值讓年報數字有驚艷的表現，中租 - KY 是第一家全資的外資，在利差擴大的環境下，將有助於獲利成長，再者，人民幣的升值行情也是帶動個股能有機會在台股中脫穎而出。(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

