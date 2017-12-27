明年起至2020年底新能源汽車免征車輛購置稅

27日從財政部獲悉，財政部、稅務總局、工業和信息化部、科技部聯合發布公告，自2018年1月1日至2020年12月31日，對購置的新能源汽車免征車輛購置稅。

公告指出，對免征車輛購置稅的新能源汽車，通過發布《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》(以下簡稱《目錄》)實施管理。2017年12月31日之前已列入《目錄》的新能源汽車，對其免征車輛購置稅政策繼續有效。

2018年1月1日起列入《目錄》的新能源汽車須同時符合以下條件：

(一)獲得許可在中國境内銷售的純電動汽車、插電式(含增程式)混合動力汽車、燃料電池汽車。

(二)符合新能源汽車産品技術要求(附件1)。

(三)通過新能源汽車專項檢測，達到新能源汽車産品專項檢驗标準(附件2)。

(四)新能源汽車生産企業或進口新能源汽車經銷商(以下簡稱企業)在産品質量保證、産品一緻性、售後服務、安全監測、動力電池回收利用等方面符合相關要求(附件3)。

財政部、稅務總局、工業和信息化部、科技部根據新能源汽車标準體系發展、技術進步和車型變化等情況，适時調整列入《目錄》的新能源汽車條件。

來源：中國證券網

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