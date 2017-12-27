國際油價飆、通膨壓力升 短線美債偏弱看待

受到供給面消息帶動，國際油價於周二（26 日）大漲，盤中一度挑戰 60 美元大關，終場收在每桶 59.8 美元，創下近 2 年半來的新高價位，塑化類股一片紅通通，台塑化、台塑、華夏、國喬、台達化、聯成表現搶眼。

不過法人指出，油價向來是觀察通膨狀況的風向球，油價走升也讓通膨壓力升溫，短線美債將偏弱看待。

利比亞國家石油公司透露，通往西德拉出口港發生油管爆炸事故，預計將會使原油產量每日減少 10 萬桶。另外，北海輸油管線仍在維修，影響日產能約達 45 萬桶，再加上美國天氣寒冷的影響，激勵西德洲原油期貨大漲 2.6%，盤中一度挑戰 60 美元大關，26 日終場收在每桶 59.8 美元，創下近 2 年半來的新高價位。

國泰投信指出，若未來油價持續走高，恐將帶動美國通膨壓力升溫，尤其 11 月美國核心 PCE（個人消費支出實質物價指數）年增率達 1.8%，已經連續 3 個月走揚。

國泰投信 ETF 團隊主管鄭立誠表示，油價向來是觀察通膨狀況的風向球，而通膨壓力升溫將侵蝕公債的實質報酬，進而加重公債次級市場的賣壓，再加上聯準會升息及縮表計畫持續推展，短線上美債維持震盪偏弱的可能性高。對於手中持有固定收益投資組合的法人或一般投資人來說，建議可分批配置美債反向 ETF。

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