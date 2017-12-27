泰碩5G產品明年Q1發酵，新事業效益Q2起陸續放大

【財訊快報／陳浩寧報導】泰碩 (3338) 近年積極搶佔非 PC 領域，看好 TypeC、5G 及新能源將成為明年的三大成長動能。泰碩表示，第一季為 5G 旺季，除了華為、中興等既有客戶外，明年第一季在 5G 新客戶的產品也將小量出貨，預計到明年下半年放量。而在 TypeC 部分，泰碩指出，目前已打入多家中國手機品牌大廠，待明年 TypeC 導入率提升，將帶動出貨量成長。除了手機外，泰碩也提到，與中國智慧裝置大廠的合作也已將 TypeC 導入其智能家電產品，明年在手機需求提升下，TypeC 供應量也將大幅成長。



除了新事業外，泰碩營收主力來源為 PC 散熱產品，今年散熱產品營收比重約 73%。泰碩表示，公司在高規產品約有半年到一年的技術領先優勢，如去年研發出的 3D Fiber 製程熱管，今年在美系 PC 大廠的滲透率也開始提升，且此產品已過學習曲線，已可順利量產，毛利率也高於平均水準。



泰碩今年受到匯損影響，獲利較去年衰退。泰碩提到，今年匯損侵蝕 EPS 約一元上下水準，若以 2016 年兌美元的匯率計算，今年在本業營收上則有約 15% 的成長。



展望明年，泰碩認為，5G 產品將在第一季開始挹注營收，其他新事業效益則要到明年第二季才會陸續放大，而在 PC 既有需求量及電競產品需求帶動下，也希望 PC 產品的金額維持一定水位，但在新事業的開展下，PC 比重則會逐漸降低。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』