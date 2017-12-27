能率集團打入日系汽車供應鏈，IKKA首攜應華、捷邦參展日本自動車展

【財訊快報／王宜弘報導】應華 (5392) 及其旗下的工具機廠捷邦 (1566) 搶攻電動車零組件市場，所共同持有之日本第一化成 (IKKA) 將擴大參展 1/17 開展的日本自動車世界展。據悉，IKKA 本次展會將首度結合應華與捷邦的汽車、電動車零組件參展，強攻日本車市。應華股價近日在獲得投信認養之下強勁上漲，最高來到 66.6 元價位，波段漲幅逾 35%，創兩年半新高。資料顯示，國內投信法人在 12/13 起大買應華股票，迄今買超逾 3500 張。



根據 IKKA 官網訊息顯示，日本自動車世界展將於 2018 年 1/17-1/19 在日本東京舉行，約有 1100 多家汽車相關廠商參加，IKKA 將首度攜手應華與捷邦參展。據悉，此次汽車展的主軸在於自動駕駛、電動車及輕量化等，IKKA 藉由其在車用塑膠件的既有成果，結合應華與捷邦的金屬件技術，整合成為電動車零部件的輕量化解決方案，深化日本車市耕耘。



法人指出，在環保訴求之下，電動車已成趨勢，行政院日前也拍板 2040 年全台汽機車全面電動化的政策。而日本為傳統汽車製造大國，其生態系相對封閉，應華與捷邦則透過能率集團長期與日本產業界的良好淵源，透過 IKKA 順利打入日系汽車供應鏈，前景可期。



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