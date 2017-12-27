統計局：11月份工業利潤增速放緩 總體效益繼續改善

國家統計局12月27日發布的工業企業財務數據顯示，2017年1-11月份，規模以上工業企業利潤同比增長21.9%，增速比1-10月份放緩1.4個百分點。對此，統計局解讀稱，盡管11月份工業利潤增速有所放緩，但總體上看，今年以來工業企業效益持續改善。

主要受價格漲幅回落影響，企業當月利潤增速有所減緩。11月份，工業生産者出廠價格同比增長5.8%，漲幅比10月份回落1.1個百分點，是今年以來回落幅度較大的一個月;工業生産者購進價格同比增長7.1%，漲幅比10月份回落1.3個百分點。初步測算，價格變動使工業利潤同比增加約628億元，比10月份少增約944億元，相當于拉低利潤增速13.8個百分點。

值得注意的是，當月單位成本有所回升。11月份，工業企業每百元主營業務收入中的成本為85.52元，同比增加0.29元，改變了連續4個月下降的局面。初步分析，主要是因為産品的出廠價格回落，而企業部分庫存原材料為前期價格相對較高時購進，一定程度影響了企業降成本進程，需進一步關注。

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