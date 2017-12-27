【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週二下跌，因蘋果（AAPL.US）股價下挫重壓科技股。道瓊斯指數微跌至 24,746 點；標準普爾指數下跌 0.1% 至 2,681 點；納斯達克指數下跌 0.3% 至 6,936 點。

油價週二上升，受助於利比亞一輸油管道爆炸的消息。紐約 2 月期油上升 2.6% 至每桶 59.97 美元。金價上升，因美元走軟。紐約 2 月期金上升 0.7% 至每盎司 1,287.5 美元。

香港股市上週五上升，週一及週二休市，內地股市週二上升。和諧汽車獲授權 4S 店已增至 21 家，其股價大漲 14.9%，帶動汽車經銷股跑贏大市；博彩股逆市下跌。個股方面， 聯想控股（3396.HK）獲紫光（365.HK）連續三日購入共 292 萬股，前者股價上升 5.8%； 深圳國際（152.HK）發佈盈利預喜，且有券商預期其有望派特別股息，股價上升 2.7%； 金斯瑞生物科技（1548.HK）附屬公司就骨髓瘤產品訂立協作及特許協議，股價飆升 27.6%。恒生指數上週五上升 0.5% 至 29,524 點，國企指數上升 0.3% 至 11,627 點，香港股市成交金額減少 25.8% 至 655 億港元。上證綜合指數週二上升 0.8% 至 3,306 點，滬深兩市成交金額減少 2.7% 至 3,637 億元人民幣。

◆ 行業及公司新聞

◇ 天利控股（117.HK）發佈盈利預喜，公司預期 2017 年將扭虧為盈（2017 年上半年同樣扭虧為盈錄得股東應佔溢利 2,349 萬元人民幣），主要受惠於多層陶瓷電容器業務及投資與金融服務業務皆錄得溢利，尤其是前者的業績於 2017 年 10-11 月較預期大幅提升所致。

◇ 美聯工商舖（459.HK）及美聯集團（1200.HK）均發佈盈利預喜，兩者均預期 2017 年淨溢利將顯著上升（前者 2017 年首 11 月淨溢利約 7,000 萬港元，較 2016 年 1,810 萬港元大幅上升；後者 2017 年首 11 月淨溢利約 1.7 億港元，較 2016 年 1,055 萬港元大幅上升），前者主要受惠於香港非住宅市場交易活動增加及分行遙移致成本節省，後者則受惠於香港住宅市場交易活動增加、市場佔有率上升、重新分配及運用資源、及實行成本控制措施應對中國市場挑戰。

◇ 高陽科技（818.HK）發佈盈利預告，公司預期 2017 年經營溢利將同比大幅增加，主要受惠於出售收益及支付交易處理解決方案營業額按年大增。然而，公司同時表示聯營公司百富環球（327.HK）業績將大幅減少，此前後者發佈盈利預警預期 2017 年純利將同比減少約 40%-50%。

◇ 鎮科集團（859.HK）控股股東同意以每股 2.4232 港元（較最後收盤價溢價 10.6%）出售其所持有公司 74.8% 股權予上海三盛（主要從事房地產、大數據營銷、海運海工業務），後者以相同價格向所有股東提出要約，但有意維持公司之上市地位。公司股份將於今天恢復買賣。

◇ 華章科技（1673.HK）宣佈以每股 3.6 港元（較最後收盤價折讓 4.8%）配售 3,206 萬股（相當於現有股本 4.6%），淨集資額約 1.1 億港元，將用於一般營運資金、償還債務及潛在收購。大股東持股量將從 59.6% 下降至 57.0%。

◇ 年年卡（3773.HK）發佈盈利預警，公司預期 2017 年將轉盈為虧（2017 年上半年股東應佔溢利同比大跌 84.6% 至 298 萬元人民幣），因公司於 2017 年下半年從中國電信運營商及分銷商獲得的折扣率較 2017 年上半年及 2016 年進一步減少、手機話費充值需求減少、分銷及銷售開支增加、及政府補助及補貼減少。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)