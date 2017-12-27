【異動股】鎮科集團(00859-HK)股價拉升8%慶祝控股權易主

鎮科集團(00859-HK)上周五公布控股人易主，該股今早高開2.41元，曾高見2.42元，之後升勢收窄，現報2.36元，升7.76%。

鎮科集團公布，要約人三盛宏業以19.84億元向該公司主席、控股股東吳毅購入8.19億股，佔該公司已發行股份約74.76%，並以3323.55萬元購入未償還本金額為1100萬元的可換股票據，合共總代價20.17億元。完成上述交易後，三盛宏業將以每股現金2.4232元提出全購，較停牌前每股收市價2.19元溢價約10.6%，以及註銷所有未行使購股權，每股現金註銷價視乎購股價行使價而定。要約應付最高現金代價約7.76億元。另外，三盛宏業同時向兩名策略投資者Dragons及StarSino授出鎮科的認購期權，分別為價值9100萬元、3900萬元的股份，佔該公司已發行股本4.45%。

三盛宏業為一間投資控股公司，其於2015年3月31日在香港註冊成立為有限公司，並由上海三盛全資擁有，而上海三盛由陳建銘先生擁有51.925%、上海三盛房地產(集團)有限責任公司擁有25%及陳立軍擁有23.075%。三盛房地產由陳建銘擁有90%及陳立軍有10%。陳建銘為陳立軍之姐夫。要約人自其註冊成立日期以來至訂立該協議止並無任何實質業務。

上海三盛主要從事房地產、大數據營銷、海運海工業務。陳建銘為上海三盛之董事長。彼於房地產及海運業務擁有豐富經驗。陳立軍為三盛宏業之唯一董事並於上海三盛擔任顧問。彼於房地產及物業投資業務擁有豐富經驗。上海三盛將維持該公司上市地位，有意繼續經營其現有主要業務。目前，三盛宏業約人並無具體計劃收購或出售集團任何現有資產或業務。全體董事均有意於收購守則允許之最早時間辭任。要約人有意向董事會提名新董事，並使有關提名於收購守則允許之最早時間生效。

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